A San Bartolomeo di Reggio Emilia la prima edizione della Festa della Birra

Sabato 4 ottobre 2025 il quartiere di San Bartolomeo si prepara ad accogliere la prima edizione della Festa della Birra, organizzata da SANBA APS, un nuovo appuntamento pensato per valorizzare la socialità di comunità attraverso momenti di incontro, buon cibo e musica dal vivo. La manifestazione si svolgerà presso via Freddi 148 a San Bartolomeo (Reggio Emilia) e rappresenta un’occasione aperta a tutta la cittadinanza per vivere insieme un’intera giornata di festa.

Per tutta la durata dell’evento sarà attivo un punto ristoro con birra alla spina, salsiccia e fagioli, panini con salsiccia e cipolla e patatine fritte, accompagnato da un ricco programma di intrattenimento pensato per coinvolgere il pubblico dal pomeriggio fino a tarda sera.

La giornata prenderà il via alle 17.00 con la tradizionale Gara del Luppolo, una sfida leggera e divertente dedicata agli amanti della birra. A seguire, alle 18.00, saliranno sul palco i Bassa Padana Social Club, che con il loro repertorio di musica folk, country e irlandese creeranno un’atmosfera festosa e coinvolgente.

Alle 19.30 sarà il momento di una delle competizioni più attese: la Gara di Birra e Salsiccia “Altrimenti ci arrabbiamo”, un’occasione per mettersi alla prova tra convivialità e ironia (quota di iscrizione: 20 euro). La serata proseguirà poi alle 20.00 con un dj set anni ’90, per far ballare e cantare il pubblico con le hit più amate di quegli anni, e sarà accompagnata per tutto il tempo anche da momenti musicali a cura di dj set pop music.

La Festa della Birra di San Bartolomeo nasce con un obiettivo che va oltre l’intrattenimento: l’intero ricavato sarà destinato al finanziamento di progetti sociali a beneficio della comunità locale, contribuendo a sostenere attività e iniziative di coesione e sviluppo nel quartiere.

La manifestazione si svolgerà anche in caso di maltempo.

Per ulteriori informazioni: sanba.aps@gmail.com