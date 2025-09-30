Strappa la catenina ad un anziano e aggredisce i carabinieri: arrestato a Luzzara

Nel pomeriggio del 26 settembre scorso, a Luzzara, un anziano sarebbe stato avvicinato da un giovane straniero che, con un gesto repentino, gli avrebbe strappato dal collo una catenina in oro per poi darsi alla fuga a bordo di un monopattino. L’uomo, scosso dall’accaduto, contattava immediatamente il numero unico di emergenza 112, che inviava sul posto nell’immediato una pattuglia della Stazione Carabinieri di Boretto, coadiuvata da una pattuglia dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Guastalla. Raccolte le prime informazioni, i militari avviavano subito le ricerche dell’autore.

Durante i controlli, i carabinieri del Radiomobile notavano un giovane africano, corrispondente pienamente alla descrizione fornita dalla vittima. Al momento dell’identificazione, l’uomo si opponeva da subito ai controlli scagliandosi con estrema violenza contro i militari, colpendoli con calci e pugni e tentando di sfilare la pistola dalla fondina di un carabiniere: con non poche difficoltà, l’uomo veniva immobilizzato e ammanettato. A seguito di ulteriori controlli, nella tasca dei pantaloni indossati dal giovane, veniva rinvenuto un cutter della lunghezza totale di 15 cm di cui 9 la sola lama, posto immediatamente sotto sequestro. A seguito della furia violenta dell’uomo, un carabiniere riportava lesioni giudicate guaribili in 30 giorni presso l’ospedale civile di Guastalla, mentre un’autovettura di servizio riportava danni causati dalla resistenza del fermato.

Per questi motivi, con le accuse di resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali, tentato furto, danneggiamento e porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere, i carabinieri dell’aliquota radiomobile hanno arrestato un 26enne africano abitante a Luzzara, risultato gravato da precedenti penali e sottoposto alle misure di prevenzione della sorveglianza speciale e dell’avviso orale, ristretto al termine delle formalità di rito a disposizione della Procura della Repubblica di Reggio Emilia.

La successiva perquisizione domiciliare presso l’abitazione del presunto reo, consentiva di rinvenire diversi oggetti di sospetta provenienza illecita, tra cui un monopattino elettrico, un paio di orecchini, un anello da donna e un bracciale, dei quali l’uomo non era in grado di giustificarne il possesso. Posti tutti sotto sequestro. La catenina sottratta all’anziano è stata invece rinvenuta. Grazie alle dichiarazioni testimoniali e al riconoscimento della vittima in sede di individuazione fotografica, venivano raccolti ulteriori elementi di presunta responsabilità a suo carico, e per questi motivi il 26enne veniva denunciato alla procura reggiana anche per furto con strappo e ricettazione. Gli accertamenti relativi al procedimento, in fase di indagini preliminari, proseguiranno per i consueti approfondimenti investigativi al fine delle valutazioni e determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale.