Lapam Confartigianato per l’educazione finanziaria: giovedì 2 ottobre un’iniziativa sulla previdenza

EconomiaModenaReggio Emilia
La pensione è uno dei temi più discussi, ma anche tra i meno compresi. Navigare tra leggi, calcoli e scenari futuri può sembrare complicato: per capire qualcosa di più sul futuro e agire con efficacia, Lapam Confartigianato propone un appuntamento dedicato.
L’iniziativa è in calendario per giovedì 2 ottobre, a partire dalle ore 17, presso la sede centrale dell’associazione in Via Emilia Ovest 775 a Modena.

Relatori dell’incontro saranno i consulenti di ECF, Educazione Finanziaria Certificata, che aiuteranno a rispondere alle domande che molti si pongono sulla previdenza. Insieme a loro si proverà a rispondere alle più classiche delle domande legate alla pensione, ossia quando ci si andrà, quanto si percepirà e cosa fare per garantirsene una più serena.

Si tratta del primo di due incontri promossi dalla nostra associazione per sensibilizzare la cittadinanza al tema dell’educazione finanziaria che rappresenta un tema fondamentale per garantire serenità economica nel lungo termine. La prossima iniziativa sarà in calendario per il giovedì successivo, 9 ottobre, dove l’argomento centrale sarà quello degli investimenti.

L’appuntamento è gratuito e aperto al pubblico: per partecipare è sufficiente iscriversi tramite il sitowww.lapam.eu.

 

















