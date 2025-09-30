La “resilienza” al centro dell’assemblea annuale del Gruppo Terziario di Confindustria Reggio Emilia

Venerdì 3 ottobre alle ore 16.30 alla sala conferenze del Tecnopolo, il Gruppo Terziario di Confindustria Reggio Emilia, in occasione della assemblea annuale, organizza un evento pubblico dal titolo: “Resilienze. Fare l’impresa: la forza di rialzarsi e guidare il cambiamento”.

Esiste una metodologia della resilienza, un vademecum che ciascuno può attivare davanti a difficoltà imprevedibili e spesso drammatiche? Attraverso testimonianze, dialoghi e momenti di confronto, nel corso dell’evento si cercherà di riflettere sulla capacità personale di compiere e fare un’impresa, di rialzarsi e guidare il cambiamento, per trasformare esperienze negative in opportunità.

Interverranno: Andrea Lanfri, atleta paralimpico, alpinista e speaker motivazionale, capace di scalare montagne da 8000 metri, condividerà la sua resilienza “Dal limite all’eccellenza”; Elisa Marchi, imprenditrice, convive con la malattia e ha avviato un’azienda nell’appennino reggiano, sfidando difficoltà personali e limiti territoriali; Elisabetta Goldoni, imprenditrice, ha saputo reagire ai diversi eventi catastrofali che hanno colpito la sua azienda, ricostruendo non solo l’attività, ma risollevando con forza positiva e determinazione le sorti di decine di collaboratori. Modera i lavori Simona Salvarani, Vicepresidente del Gruppo Terziario Confindustria Reggio Emilia.

“All’interno del concetto di resilienza non c’è solo il saper reagire in maniera positiva ai traumi e allo stress, ma anche la capacità di riorganizzare positivamente la propria vita dinanzi alle difficoltà e di essere aperti alle opportunità positive che la vita offre, senza alienare la propria identità” – afferma Massimiliano Masia, Presidente del Gruppo Terziario di Confindustria Reggio Emilia.