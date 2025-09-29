Holding comunale, il Consiglio comunale reggiano approva il bilancio consolidato 2024

Il Consiglio comunale ha approvato, con 20 voti favorevoli (Pd, M5S, Lista Massari, Europa verde – Possibile) e 2 contrari (Coalizione civica), il Bilancio consolidato 2024 del Comune di Reggio Emilia, che rappresenta la situazione patrimoniale e il risultato economico dell’attività complessiva svolta dall’Ente attraverso le proprie articolazioni organizzative, i suoi enti strumentali e le società controllate e partecipate. Il documento è stato presentato all’assemblea consiliare dal sindaco Marco Massari.

E’ la cosiddetta Holding comunale, che comprende 24 organismi in attività (più due in liquidazione), un sistema determinante per l’erogazione di servizi e l’attuazione di politiche e progetti in particolare di welfare, educazione, cultura, mobilità e innovazione.

La novità principale del Bilancio consolidato 2024 è l’inserimento nel ‘perimetro di consolidamento’ della società indiretta Arca srl (Azienda reggiana per la cura dell’acqua) la quale rientra nel Bilancio consolidato per il tramite di Agac Infrastrutture, che la controlla al 60% e che è soggetta all’obbligo di redazione del Bilancio consolidato.

RISULTATI COMPLESSIVI DELLA HOLDING – Il valore della produzione della Holding è di 511,5 milioni di euro (in netto aumento rispetto al 2023 per effetto del consolidamento di Arca che fa aumentare il totale dei ricavi di oltre 85 milioni) e il patrimonio netto supera il miliardo di euro.

Emerge inoltre un risultato economico complessivo, prima delle imposte, positivo e pari a 8.629.838. Le imposte (Irap e Ires) incidono negativamente per un totale di 4.655.037 euro.

Il risultato economico consolidato complessivo 2024 è pari a 3.974.801 euro.

L’indice di autonomia finanziaria (dato dal rapporto tra patrimonio netto più conferimenti sul totale dell’attivo) nel 2024 è pari a 0,67 ed è al di sopra dei valori ritenuti soddisfacenti dalla prassi.

AREA DEL CONSOLIDATO E LO STATO DELLE LIQUIDAZIONI – Sono 24 gli organismi partecipati in attività inclusi nell’area di consolidamento che presentano un risultato economico d’esercizio positivo, mentre permane nel 2024 lo stato di liquidazione di Reggio Emilia Fiere e Reggio Emilia Innovazione.

Per quanto riguarda lo stato della liquidazione si evidenzia che per la società Reggio Emilia Innovazione si è concluso il procedimento di liquidazione: lo scorso 30 luglio 2025 si è infatti svolta l’Assemblea che ha approvato il bilancio finale di liquidazione ed il conseguente piano di riparto con una quota destinata al Comune di 19 mila euro che verrà versata dalla società nelle casse dell’Ente.

Per quanto riguarda Reggio Emilia Fiere, a settembre 2025 il liquidatore riferisce che sta ultimando le registrazioni per il bilancio finale di liquidazione e si presume che, entro la metà di ottobre, verrà convocata l’assemblea per chiudere definitivamente la società entro il 31 dicembre 2025.

Gli enti e organismi strumentali, controllati e partecipati e le società controllate o partecipate inclusi nell’area di consolidamento 2024 sono: Istituzione Scuole e Nidi dell’Infanzia (organismo strumentale del Comune); Azienda speciale Fcr-Farmacie comunali riunite, Asp Reggio Emilia Città delle persone, Consorzio Act, Fondazione per lo Sport e Fondazione Mondinsieme (enti strumentali controllati); Acer-Azienda Casa Emilia-Romagna, Fondazione I Teatri, Fondazione nazionale della Danza – Centro coreografico nazionale/Aterballetto, Fondazione E35, Fondazione Palazzo Magnani, associazione Aess-Agenzia per l’energia e lo sviluppo sostenibile (enti strumentali partecipati); Campus Reggio srl, Stu Reggiane spa, Agac Infrastrutture spa, Arca srl, Reggio Children srl, Agenzia locale per la Mobilità srl, Aeroporto spa, Crpa scpa, Trasporti integrati e logistica srl, Dinamica scrl (società direttamente ed indirettamente controllate); Lepida scpa e Piacenza Infrastrutture spa (società partecipate); Reggio Emilia Fiere e Reggio Emilia Innovazione scrl (società partecipate in liquidazione).

Il Comune ha escluso dal proprio perimetro di consolidamento la Fondazione Reggio Children, Fondazione per le Vittime dei reati, Fondazione di Giustizia, Fondazione Simonini, Fondazione Ente Veneri, Associazione Reggio Parma Festival, Destinazione Turistica Emilia, le indirette Fondazione Crpa e Consorzio Antincendio in quanto presentano valori di bilancio irrilevanti ai sensi del principio contabile.

Sono considerati irrilevanti – e quindi esclusi dal Consolidato – i Bilanci degli organismi che presentano una incidenza inferiore al 3% rispetto alla posizione patrimoniale, economica e finanziaria della capogruppo Comune.

Iren spa (con partecipazione del 6,42% da parte del Comune di Reggio Emilia) e Banca Etica scpa (con partecipazione dello 0,0164%) sono esclusi dal Consolidamento in base al principio contabile, poiché il Comune ha una percentuale di partecipazione inferiore al 20% (o al 10% se si tratta di società quotata in Borsa); tali società vengono invece valorizzate, in base alla percentuale di partecipazione, nel patrimonio dell’Ente.

A COSA SERVE IL BILANCIO CONSOLIDATO – Il Bilancio consolidato consente di:

– ottenere una visione completa delle consistenze patrimoniali e finanziarie di un gruppo di enti e società che fanno capo a un’Amministrazione pubblica, incluso il risultato economico;

– attribuire alla Amministrazione capogruppo un nuovo strumento per programmare, gestire e controllare con maggiore efficacia il proprio gruppo comprensivo di enti e società;

– intraprendere un percorso di coinvolgimento degli organismi partecipati e permettere il potenziamento dei flussi informativi tra l’Ente e le sue partecipate per una maggiore definizione e conciliazione delle operazioni contabili.