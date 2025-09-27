sabato, 27 Settembre 2025
Riqualificazione delle infrastrutture stradali: arrivano nelle province dell'Emilia Romagna 106.000.244 euro

Dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sono stati ripartiti un totale di 106.000.244 euro per la regione Emilia Romagna, per interventi di riqualificazione delle infrastrutture stradali.

Si tratta di fondi che saranno utilizzabili dalle province, nell’ambito di una strategia nazionale che ha assegnato oltre un miliardo di euro dal nord al sud d’Italia.

Una cifra ingente che tiene conto delle effettive esigenze di adeguamento della rete stradale gestita dalle province, frutto di un provvedimento fortemente voluto dal vicepresidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini.

In particolare, le risorse assegnate alle province della regione Emilia Romagna sono state così ripartite:

Bologna 18.903.317,86
Ferrara 10.471.695,65
Forlì-Cesena 11.067.141,29
Modena 13.922.913,33
Parma 11.318.196,34
Piacenza 8.268.952,26
Ravenna 11.068.920,68
Reggio Emilia 13.592.320,75
Rimini 7.386.786,09
TOTALE 106.000.244,25

 

















