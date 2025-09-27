A Castelnovo di Sotto un mese rosa di iniziative per sensibilizzare contro il tumore al seno

Ottobre è il mese dedicato alla prevenzione del tumore al seno e il Comune di Castelnovo di Sotto organizza 5 iniziative per sensibilizzare su questo importantissimo tema medico.

Il ciclo di incontri è pensato per ritrovare equilibrio, serenità e connessione interiore tra pagine, profumi e vibrazioni sonore. Gli appuntamenti saranno alla biblioteca comunale di via Dante Alighieri 28.

Si inizierà il 4 ottobre, alle ore 10, con Karin Paterlini e la sua “Lezione di campane tibetane”. Il 6 ottobre, alle ore 21, “Silent reading party” a cura di Federica Scaltriti con degustazione delle tisane dell’erboristeria “Il sole”. L’11 ottobre, alle ore 10, lezione di yoga con Manuela Morini e il 18 ottobre, alle ore 10, lezione di aromaterapia con Karin Paterlini.

Infine, il 12 ottobre, alle ore 15, ci sarà la tradizionale “Camminata Rosa” ai laghetti di Camporanieri con partecipazione libera.

L’11 e il 18 ottobre, dalle ore 14.30 alle ore 17.30, in collaborazione con la Lilt, verranno effettuate visite senologiche.

Per partecipare alle iniziative in calendario la prenotazione è obbligatoria scrivendo su wa al numero 335.7419735 o a biblioteca@comune.castelnovo-di-sotto.re.it.