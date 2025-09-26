venerdì, 26 Settembre 2025
Comune di Sassuolo
Tangenziale delle Biciclette, registrato il record di sempre, giornaliero e settimanale

BolognaMobilità
Lunedì 22 settembre - a 10 anni dall’inaugurazione - ci sono stati 5.592 passaggi

La Tangenziale delle Biciclette in questi giorni, nei quali peraltro festeggia 10 anni dall’inaugurazione avvenuta il 18 settembre 2015, ha battuto tutti i precedenti record di passaggi.

Lunedì 22 settembre infatti il contabici di porta San Vitale ha registrato 5.592 passaggi: il record giornaliero di sempre. E la settimana precedente (15-22 settembre) con 33.147 passaggi registrati era stata la settimana con più transiti di sempre.

“Si tratta di due numeri estremamente positivi per noi – commenta l’assessore Michele Campaniello – che confermano quanto registrato dai report semestrale ed annuale sulla Città 30 e anche dagli ultimi numeri relativi al bike sharing: cioè che la bicicletta è diventata ormai stabilmente un mezzo che i bolognesi utilizzano per spostarsi ogni giorno e non solo occasionalmente. La città del futuro avrà un trasporto pubblico più capiente ed efficiente con il tram, una rete ciclabile più capillare per chi si sposta sulle due ruote e, anche grazie a questo, delle strade meno trafficate per chi ha bisogno di spostarsi in auto. Chiediamo ancora un po’ di pazienza ai bolognesi per i disagi causati dai cantieri ma il traguardo è vicino”.

















