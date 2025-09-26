Premio Barresi 2025, torna il bando per l’assegnazione di incentivi a micro e piccole imprese giovanili e sostenibili

Valorizzare le nuove imprese che adottano finalità e modalità di lavoro orientate allo sviluppo sostenibile dal punto di vista ambientale, economico e sociale. È questo l’obiettivo che il “Premio Barresi – Bando per l’assegnazione di incentivi a imprese giovanili e sostenibili 2025”, intende raggiungere sostenendo le imprese del territorio metropolitano a prevalenza giovanile, che più si distinguono per il loro impegno verso il raggiungimento degli obiettivi dell’Agenda 2030.

Il Bando intende inoltre favorire l’imprenditoria femminile, in linea con le politiche promosse dalla Città metropolitana di Bologna in favore della parità di genere, in particolare attraverso il Piano per l’Uguaglianza.

Chi può partecipare

Le candidature per il Premio Barresi – Bando per l’assegnazione di incentivi a imprese giovanili e sostenibili 2025 sono aperte alle micro e piccole imprese, regolarmente costituite e iscritte al Registro Imprese, che:

siano guidate in prevalenza da giovani under 36 . Possono quindi presentare domanda le imprese individuali con titolare di età inferiore ai 36 anni. Nel caso delle società, anche cooperative, i soci dovranno prevalentemente essere under 36;

. Possono quindi presentare domanda le imprese individuali con titolare di età inferiore ai 36 anni. Nel caso delle società, anche cooperative, i soci dovranno prevalentemente essere under 36; abbiano almeno un’unità operativa sull’area metropolitana di Bologna. La sede legale dovrà essere posta sull’area metropolitana di Bologna o, in alternativa, sul territorio emiliano-romagnolo.

Le imprese dovranno poi tendere – ad esempio attraverso particolari strategie, modalità di lavoro, prodotti/servizi – al raggiungimento di almeno uno dei 17 obiettivi dell’Agenda 2030.

Le opportunità a disposizione

Attraverso il Premio Barresi verranno assegnati quattro contributi da 12.500 euro ciascuno. Quattro saranno quindi le imprese premiate, nell’ordine:

le tre imprese che si classificheranno al primo, al secondo e al terzo posto per punteggio;

la prima tra le imprese a prevalente partecipazione femminile.

Oltre ai contributi in denaro, verranno messe a disposizione delle imprese selezionate ulteriori opportunità:

affiancamento da parte del team di Progetti d’impresa per l’ulteriore sviluppo del progetto imprenditoriale;

collaborazione con la Città metropolitana per l’organizzazione di attività informative, formative e promozionali anche presso la sede di Palazzo Malvezzi e le sedi di BIS – Bologna Innovation Square;

attività di promozione, networking e comunicazione per la valorizzazione delle realtà vincitrici attraverso i canali della Città metropolitana di Bologna;

supporto da parte dei partner del Premio Barresi: ART-ER S.cons.p.a. – Le Serre di Art-ER, BURO S.N.C. di Malaguti Jessica & Zappatore Estefania, Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Bologna – SNI Servizio Nuove Imprese – Sportello Genesi, Comune di Bologna – Settore Cultura e Creatività – Incredibol!, Comune di Zola Predosa – CO-START – Villa Edvige Garagnani, Emil Banca Credito Cooperativo Soc. Coop. – MUG – Magazzini Generativi, Unione Reno Galliera – FaLab.

Come candidarsi

Il bando con ogni informazione utile per partecipare è già online sul sito www.cittametropolitana.bo.it/premiobarresi. È possibile inviare la propria candidatura online, attraverso un apposito web form dal 26 settembre al 25 novembre 2025.

Per ulteriori informazioni, è anche attiva la casella mail premiobarresi@cittametropolitana.bo.it; è inoltre possibile richiedere un colloquio informativo di approfondimento sul bando.

Cos’è il Premio Barresi – Bando per l’assegnazione di incentivi a imprese giovanili e sostenibili 2025

Il Premio Barresi è promosso dall’Ufficio comune Sviluppo economico, imprese e occupazione di Città metropolitana e Comune di Bologna, nell’ambito dell’iniziativa BIS – Bologna Innovation Square, in ricordo di Antonio Barresi, già responsabile di Progetti d’impresa – il servizio dedicato alla creazione d’impresa lanciato nel 1989 dalla Città metropolitana. Dal 2020 il Premio è indirizzato alle imprese guidate da giovani che hanno a cuore il benessere delle persone e del nostro pianeta, indirizzando le proprie strategie e modalità di lavoro agli obiettivi di sostenibilità dell’Agenda ONU 2030. Il bando è finanziato con risorse del Programma PN Metro Plus e città medie Sud 2021-2027, nel quadro del progetto BO1.1.3.1.a “Nuova imprenditoria e innovazione delle imprese – incentivi e servizi per il rafforzamento del sistema economico”.