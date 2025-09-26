L’approccio multiculturale in ambito educativo, lunedì convegno al Centro Malaguzzi

Si terrà lunedì 29 settembre alle 9 presso l’Auditorium del Centro internazionale Loris Malaguzzi il convegno dal titolo “Orientamenti Interculturali. Un nuovo strumento per la scuola e le famiglie”, organizzato dal Comune di Reggio Emilia, l’Ufficio Scolastico Provinciale e il Centro Interculturale Mondinsieme.

All’appuntamento sono attesi professionisti del mondo della scuola e dell’educazione. L’evento aperto dall’assessora comunale alle Politiche educative Marwa Mahmoud, vedrà la partecipazione dalla prefetta Maria Rita Cociuffa, dalla vice presidente della Provincia di Reggio Emilia Francesca Bedogni e del nuovo dirigente dell’Ufficio XI Ambito territoriale di Reggio Emilia Daniele Cottafavi.

Il Convegno ha l’obiettivo di riaprire una riflessione pubblica sull’approccio interculturale in ambito educativo e lo farà in modo interdisciplinare, mettendo in rete scuole, servizi educativi e istituzioni chiamate a relazionarsi con il mondo della scuola.

Il titolo del convegno è collegato al documento “Orientamenti interculturali” approvato nel 2022 dall’allora Ministro all’Educazione Patrizio Bianchi, che traccia idee e proposte per le istituzioni affinché strutturino un sistema di rete in grado di rispondere nel modo più opportuno ad esigenze diverse di studenti e famiglie con storie e background molto diversi tra loro.

Tra i relatori più attesi il professore Alessio Surian dell’Università di Padova, ricercatore e consulente per Commissione Europea e Consiglio d’Europa, coautore della Strategia Italiana e Piano d’Azione Nazionale per l’Educazione alla Cittadinanza Globale, che dedicherà il suo intervento alle tematiche formative e interculturali. Nel corso della prima parte della mattinata sono previsti inoltre gli interventi della dirigente tecnica dell’Ufficio scolastico regionale Chiara Brescianini e della coordinatrice del Centro per le famiglie del Comune di Reggio Emilia Monika Monelli.

Nella seconda parte della mattinata l’ex Dirigente Paolo Bernardi e la professoressa Cinzia Conti presenteranno la nuova procedura che le scuole di tutta la provincia attiveranno per la presa in carico di studenti neo-arrivati iscritti in corso d’anno. Un lavoro sviluppato con la collaborazione della Fondazione Mondinsieme che ha coordinato le traduzioni dei moduli testuali e audio in 8 lingue. Forniranno un contributo anche le docenti Kiranjit Kaur che coordina uno sportello per famiglie presso l’istituto comprensivo Calvino di Rolo-Fabbrico, e Cristina Li ricercatrice dell’Università di Bologna che sul nostro territorio sta approfondendo il tema del plurilinguismo tra gli studenti sino-italiani.

È possibile iscriversi all’evento fino ad esaurimento posti tramite il link: https://forms.gle/dd6PBugZvM9tM6UNA