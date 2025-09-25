Pigiama Run: al Campus San Lazzaro la corsa benefica per i bambini malati oncologici

Una corsa in pigiama per fare la differenza nella vita di tanti bambini. A pois, a righe, lunghi, corti, divertenti, ma volendo anche eleganti. Mai così tanti pigiami riempiranno le città italiane, e anche Reggio Emilia, come quelli che vedremo domani venerdì 26 settembre in occasione della Pigiama Run.

Un ritorno nella nostra città della storica corsa-camminata di LILT che anche quest’anno ricaverà fondi preziosi a sostegno dei piccoli malati di tumore. Informare sul tema è anche lo scopo della Pigiama Run che si svolgerà alle ore 19.00 contemporaneamente nelle diverse città. A Reggio Emilia l’appuntamento, inserito all’interno della ventesima edizione della Settimana della salute mentale, si terrà simbolicamente al Campus San Lazzaro-Ausl con avvio dal padiglione Villa Rossi, da dove i concorrenti partiranno per percorrere 3 chilometri all’interno di un circuito che si snoderà all’interno del parco dell’ex San Lazzaro.

Si tratta di un grande e corale evento di solidarietà per manifestare affetto e vicinanza ai bambini che stanno tutto il giorno in pigiama negli ospedali. Ma è anche un momento che promuove la vita attiva e il sano movimento fisico per vivere meglio e prevenire le malattie oncologiche. A Reggio Emilia la Pigiama Run di Lilt – la corsa che si tiene sempre nel mese di settembre dedicato in tutto il mondo al Nastrino d’oro simbolo della sensibilizzazione sui tumori pediatrici – ha trovato la preziosa collaborazione della Uisp, dell’Ausl, della Croce Rossa e dell’Associazione Vittorio Londini, una associazione tra associazioni, quindi, per questa bella gara di solidarietà.

Al Campus San Lazzaro, proprio di fronte al Padiglione Villa Rossi, verrà organizzato un village o un punto di ritrovo per poter correre e camminare tutti insieme a diversi ritmi e velocità di corsa o camminata.

Ci sarà chi correrà con in testa la mascherina da notte; chi lo farà con i bigodini, ma anche chi porterà il proprio peluche o cuscino. Ci sarà chi verrà in compagnia, organizzandosi con pigiami coordinati e chi verrà solo, ma troverà una folla allegra al proprio fianco. In collaborazione con i reparti di pediatria oncologica degli ospedali del territorio, LILT erogherà ai piccoli pazienti servizi fondamentali come accoglienza in appartamenti sociali, attività ricreative, sostegno per le spese di viaggio necessarie a raggiungere gli ospedali, eventuali sussidi economici per le famiglie più fragili e, infine, linee telefoniche a disposizione dei genitori ad avvenute dimissioni dall’ospedale.

“Ritorna a Reggio Emilia – spiega il dottor Ermanno Rondini, presidente della Lilt di Reggio Emilia – dopo il successo dello scorso anno la Pigiama Run, la camminata/corsa in pigiama che si tiene al parco San Lazzaro, luogo simbolico della psichiatria Reggiana, vuole richiamare l’attenzione sui bambini colpiti da malattie neoplastiche, vorrei sottolineare che oltre alla gestione complessa della malattia sul bambino e la sua famiglia , si devono affrontare anche i bisogni psicologici ed economici. A Reggio Emilia la Pigiama Run è inserita nella settimana della salute mentale per ribadire che il benessere psicofisico si può migliorare attuando delle politiche di prevenzione primaria e promozione della salute efficaci nel ridurre il rischio di patologie oncologiche sia in età adulta che infantile. Nel corso degli anni abbiamo visto un lieve ma progressivo aumento dell’incidenza dei tumori infantili ma peraltro anche un notevole incremento delle sopravvivenze (siamo oltre l’80%). Purtroppo l’incremento dell’incidenza che si osserva già da più di 20 anni non si può attribuire ad una singola causa ma ad una sovrapposizione di cause ambientali e legate agli stili di vita individuali e delle famiglie. La Lilt – conclude Rondini – è impegnata in un’azione continua e coordinata per favorire le buone pratiche della prevenzione e promozione della salute unico modo ottenere una futura riduzione dell’incidenza delle neoplasie infantili.”

Per iscriversi (o fare una donazione) basta andare sul sito Internet pigiamarun.it e per ogni iscrizione è prevista una donazione minima di 15 euro per gli adulti, 5 euro per i bambini under 7. Per tutti gli iscritti è previsto in regalo il pettorale con il pacco gara della manifestazione e gli omaggi degli sponsor. La Pigiama Run ha il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Coni e di Sport e salute. Per informazioni è possibile scrivere contattare la Lilt di Reggio Emilia al numero 0522 283844 o scrivere una mail all’indirizzo info@legatumorireggio.it