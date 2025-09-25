Mauro Rossi è il nuovo Presidente FIEPET Confesercenti Modena

Già Presidente Provinciale di Confesercenti Modena, Mauro Rossi è stato eletto, durante l’Assemblea elettiva di FIEPET che si è svolta nei giorni scorsi presso la sede modenese dell’Associazione, Presidente di FIEPET Confesercenti Modena. L’imprenditore modenese, da sempre attivo nel settore dei pubblici esercizi, titolare fra gli altri del bar pasticceria Remondini e dell’Osteria Rossi in Piazza Roma, da oggi sarà alla guida della Federazione degli esercenti pubblici e turistici di Modena.

“Innanzitutto ringrazio per la fiducia che mi è stata accordata e testimonio come la FIEPET sia una categoria con numeri in crescita sulla quale investire risorse e attenzione. Mi impegnerò per promuovere politiche mirate a favore di un settore che costituisce una parte importante della nostra economia ed un tassello fondamentale dell’offerta turistica del nostro territorio. Per sostenerlo e valorizzarlo, servono misure concrete: meno burocrazia e tasse locali, formazione professionale per colmare la cronica carenza di personale, e accesso facilitato al credito. È fondamentale inoltre promuovere l’innovazione e la transizione ecologica con contributi a favore delle imprese che investono. Va rivista la TARI, basandola su criteri di equità e produzione reale di rifiuti. Chiediamo con urgenza anche una maggiore azione di contrasto all’abusivismo e alla concorrenza sleale da parte di circoli e associazioni fittizie, per ristabilire condizioni di mercato eque in tutti i settori” ha affermato Mauro Rossi, Presidente FIEPET Confesercenti Modena.

“Inoltre, – ha aggiunto Rossi – è assolutamente necessario puntare alla valorizzare dei dehors, ormai parte stabile del tessuto urbano e commerciale, tutelando gli investimenti già effettuati. Secondo un sondaggio SWG, i dehors sono apprezzati da tre italiani su quattro e hanno favorito occupazione e sviluppo del settore. I Comuni devono quindi rispettare la normativa nazionale che ha prorogato al 2027 la normativa uscita ai tempi del COVID e non limitarne l’applicazione”.

“I pubblici esercizi rappresentano uno dei pilastri dell’economia locale e della vita sociale dei nostri territori e vanno sostenuti per il bene dell’economia del nostro Paese” ha concluso Rossi.