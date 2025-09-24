Le richieste dei sindacati dopo la sentenza della Corte dei Conti sull’operazione Aimag–Hera

magLe Organizzazioni Sindacali appresa la notizia della sentenza della Corte dei Conti relativa

all’operazione AIMAG–HERA, esprimono attenzione e rispetto per la pronuncia formulata, ma al tempo stesso manifestano una forte preoccupazione per le possibili ricadute che tale decisione potrebbe avere in termini di tutela dell’occupazione, continuità e qualità del servizio ai cittadini e capacità di investimento sul territorio.

Così FILCTEM-CGIL FEMCA-CISL FLAEI-CISL UILTEC-UIL FP-CGIL FIT-CISL UILTRASPORTI: “Riteniamo positivo l’orientamento espresso nella riunione svolta nel pomeriggio del 23 settembre con le OO.SS. le lavoratrici e i lavoratori di AIMAG, dalla Presidente e dal Direttore del Gruppo AIMAG nel voler percorrere strade alternative, finalizzate al raggiungimento dell’obiettivo per creare sinergie solide e di prospettiva con il Gruppo HERA, salvaguardando così i lavoratori, i servizi e le prospettive di sviluppo industriale.

È assolutamente necessario in questa fase approfondire le indicazioni della Corte dei Conti per tornare ad avere un confronto immediato fra i Soci pubblici e le Società coinvolte nel progetto industriale, per valutare ed affrontare assieme le criticità finanziarie e la prossima scadenza della concessione del servizio idrico, per garantire un futuro industriale all’azienda nell’interesse delle lavoratrici e dei lavoratori di AIMAG. Per le OO.SS. la salvaguardia di un asset strategico come il servizio idrico è l’assoluta priorità.

Garantire importanti investimenti in tale settore è l’unica maniera per rimanere concorrenziali in un mercato sempre più competitivo. Tutto ciò richiede ingenti risorse economiche che nel progetto industriale AIMAG-HERA sono state fin dall’inizio del

percorso da tutti indicate come, indispensabili e necessarie per la buona riuscita della partnership.

Le Organizzazioni Sindacali ritengono indispensabile che in questa fase delicata venga

garantito un confronto trasparente e costante con le parti sociali, per individuare soluzioni

condivise che permettano di coniugare il rispetto delle regole con la tutela del lavoro e del

patrimonio pubblico, nel rispetto dei cittadini e a servizio delle comunità locali, con un solo

obiettivo: un percorso condiviso fra Soci pubblici e Società, per arrivare a una soluzione definitiva”.