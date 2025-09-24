giovedì, 25 Settembre 2025
17 C
Comune di Sassuolo
HomeBassa modeneseLe richieste dei sindacati dopo la sentenza della Corte dei Conti sull’operazione...





Le richieste dei sindacati dopo la sentenza della Corte dei Conti sull’operazione Aimag–Hera

Bassa modeneseEconomiaLavoroModena
Tempo di lettura 1 min.

Ripartire dal confronto tra soci e società per mantenere il patrimonio industriale e pubblico

ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE WHATSAPP

magLe Organizzazioni Sindacali appresa la notizia della sentenza della Corte dei Conti relativa
all’operazione AIMAG–HERA, esprimono attenzione e rispetto per la pronuncia formulata, ma al tempo stesso manifestano una forte preoccupazione per le possibili ricadute che tale decisione potrebbe avere in termini di tutela dell’occupazione, continuità e qualità del servizio ai cittadini e capacità di investimento sul territorio.

Così FILCTEM-CGIL FEMCA-CISL FLAEI-CISL UILTEC-UIL FP-CGIL FIT-CISL UILTRASPORTI: “Riteniamo positivo l’orientamento espresso nella riunione svolta nel pomeriggio del 23 settembre con le OO.SS. le lavoratrici e i lavoratori di AIMAG, dalla Presidente e dal Direttore del Gruppo AIMAG nel voler percorrere strade alternative, finalizzate al raggiungimento dell’obiettivo per creare sinergie solide e di prospettiva con il Gruppo HERA, salvaguardando così i lavoratori, i servizi e le prospettive di sviluppo industriale.

È assolutamente necessario in questa fase approfondire le indicazioni della Corte dei Conti per tornare ad avere un confronto immediato fra i Soci pubblici e le Società coinvolte nel progetto industriale, per valutare ed affrontare assieme le criticità finanziarie e la prossima scadenza della concessione del servizio idrico, per garantire un futuro industriale all’azienda nell’interesse delle lavoratrici e dei lavoratori di AIMAG. Per le OO.SS. la salvaguardia di un asset strategico come il servizio idrico è l’assoluta priorità.

Garantire importanti investimenti in tale settore è l’unica maniera per rimanere concorrenziali in un mercato sempre più competitivo. Tutto ciò richiede ingenti risorse economiche che nel progetto industriale AIMAG-HERA sono state fin dall’inizio del
percorso da tutti indicate come, indispensabili e necessarie per la buona riuscita della partnership.

Le Organizzazioni Sindacali ritengono indispensabile che in questa fase delicata venga
garantito un confronto trasparente e costante con le parti sociali, per individuare soluzioni
condivise che permettano di coniugare il rispetto delle regole con la tutela del lavoro e del
patrimonio pubblico, nel rispetto dei cittadini e a servizio delle comunità locali, con un solo
obiettivo: un percorso condiviso fra Soci pubblici e Società, per arrivare a una soluzione definitiva”.

 

















Redazione 1

Ultime notizie

Periodico quotidiano Sassuolo2000.it
Reg. Trib. di Modena il 30/08/2001
al nr. 1599 - ROC 7892
Direttore responsabile Fabrizio Gherardi

Edito da:
Linea Radio Multimedia srl
P.Iva 02556210363
Cap.Soc. 10.329,12 i.v.
Reg.Imprese Modena Nr.02556210363
Rea Nr.311810

phone: 0536 807013
redazione@sassuolo2000.it

COPYRIGHT

La riproduzione di articoli, foto e video è vietata con qualsiasi mezzo analogico o  digitale, se non espressamente autorizzata dall’editore con consenso scritto.