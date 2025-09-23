I carabinieri di Bologna celebrano l’anniversario del sacrificio del vice brigadiere Salvo D’Acquisto

È stata celebrata questa mattina la cerimonia dell’82° anniversario del sacrificio del Vice Brigadiere Salvo D’Acquisto, Medaglia d’Oro al Valor Militare alla Memoria, immolatosi a Torre di Palidoro (RM) il 23 settembre 1943. Il sottufficiale, all’epoca dei fatti 23enne, in servizio presso la Stazione Carabinieri di Torrimpietra, sacrificò la propria giovane vita accusandosi senza alcuna colpa di un attentato commesso qualche giorno prima contro l’esercito tedesco, salvando con il suo gesto la vita di 22 civili innocenti.

Il suo atto rimane uno degli episodi più eroici della gloriosa Storia dell’Arma. La cerimonia si è articolata in due momenti, dopo la messa officiata nella Caserma Manara di via dei Bersaglieri 3, alla presenza del Comandante della Legione Carabinieri Emilia Romagna, Generale di Divisione Enrico Scandone e Comandante Provinciale Carabinieri Bologna, Generale di Brigata Ettore Bramato, è stata deposta una corona di fiori presso il monumento dell’eroe situato nel Giardino di Viale XII Giugno, nei pressi del palazzo di giustizia. L’opera, inaugurata il 19 marzo 2007, è stata realizzata dallo scultore bolognese Luigi Enzo Mattei, classe 1945, autore altresì del bassorilievo dedicato alla Virgo Fidelis e dell’Armaciotto de’ Ramazzotti, entrambi collocati all’interno della caserma di via dei Bersaglieri.