Cadelbosco Sopra, punta una pistola a salve all’indirizzo della vicina: denunciato

Rancori covati negli anni i probabili motivi che hanno portato ad un diverbio tra un uomo di 74 anni, e la vittima, una donna 28enne. Dopo l’accesa lite l’uomo avrebbe minacciato di morte la vittima per poi puntare al suo indirizzo una pistola. Allertati dalla vittima sono arrivati i carabinieri. Sentite le parti, nel corso dell’immediata perquisizione personale e domiciliare, i militari si sono visti consegnare, spontaneamente dall’uomo, una pistola scacciacani, a salve, riproduzione di una colt a tamburo avente canna occlusa da tappo rosso, unitamente a nr. 3 proiettili a salve inesplosi.

Per questi motivi, con l’accusa di minaccia aggravata, i Carabinieri della Stazione di Cadelbosco Sopra hanno denunciato alla Procura di Reggio Emilia un uomo di 74 anni, residente in un comune della bassa reggiana.

I fatti risalgono al tardo pomeriggio dello scorso 19 settembre, quando la vittima ed il vicino di casa si sono resi protagonisti di un’accesa lite per futili motivi. Il 74enne sarebbe entrato nella sua abitazione per poi uscire sul balcone di casa con in mano una pistola scacciacani, a salve, qui avrebbe minacciato la donna puntandole la pistola. All’arrivo dei carabinieri l’anziano consegnava spontaneamente una scacciacani a salve di colore nero con calcio in legno, marca “Olympic 38”, a tamburo avente canna occlusa da tappo rosso, unitamente a 3 proiettili inesplosi.

Successivamente, la vittima, si recava presso i carabinieri della Stazione di Cadelbosco Sopra per formalizzare quanto accaduto. Quindi la denuncia dell’uomo con l’accusa di minaccia aggravata. Gli accertamenti relativi al procedimento, in fase di indagini preliminari, proseguiranno per i consueti approfondimenti investigativi al fine di consentire le valutazioni e determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale.