lunedì, 22 Settembre 2025
17 C
Comune di Sassuolo
HomeBolognaPorte aperte al Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agro-Alimentari di Ateneo per...





Porte aperte al Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agro-Alimentari di Ateneo per un confronto su ricerca e innovazione

BolognaUniversità
Tempo di lettura 1 min.
ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE WHATSAPP

E’ in programma per mercoledì 24 settembre, a partire dalle 9.30, OpenDistal, l’evento di fine estate in cui il Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agro-Alimentari – DISTAL si apre alla società e al territorio, costituendo un momento di incontro e di confronto su ricerca e innovazione con un focus che riguarderà l’innovazione tecnologica e responsabile nel settore agro-alimentare.

La giornata di lavori si aprirà in Aula Magna (Viale Giuseppe Fanin, 44 – Bologna) con i saluti del Rettore Giovanni Molari e del Direttore del Dipartimento Giovanni Dinelli. I proff. Luca Corelli Grappadelli e Matteo Vittuari introdurranno i progetti Agritech e OnFoods. La prof.ssa Michela Milano parlerà, poi, di IA Etica  nell’Agroalimentare: Coltivare l’Innovazione con Responsabilità. Chair di questa sessione il Delegato alla Ricerca del Dipartimento, Paolo Trevisi.

Tra le novità di quest’anno il coinvolgimento di progetti e attività in corso legati al PNRR.  Oltre alle aziende, agli enti e alle associazioni del settore agricolo, ambientale, alimentare e della bioeconomia, OpenDistal accoglierà anche le scuole secondarie di II grado che avranno l’opportunità, attraverso la partecipazione dei dirigenti scolastici e dei docenti delegati all’orientamento, di confrontarsi con delegati e delegate del Dipartimento e di conoscere da vicino l’ampia offerta di proposte dedicate al PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento).

Nel corso della giornata saranno sempre presenti postazioni dimostrative dei prodotti e delle attività collegate ai progetti PNRR in cui è coinvolto il Dipartimento, in particolare Agritech e OnFoods.

Inoltre, le studentesse e gli studenti avranno la possibilità di incontrare aziende disponibili per i tirocini curriculari e ci sarà anche lo spazio dedicato al Job Placement di Ateneo. Nel corso dell’intera giornata sarà possibile confrontarsi con aziende selezionate operanti nel settore agro-alimentare, partecipare a colloqui conoscitivi in loco, consegnare il proprio curriculum vitae direttamente ai recruiter e informarsi sulle modalità di candidatura e sulle prospettive professionali offerte.

L’iniziativa è resa possibile nell’ambito del progetto finanziato dalla Regione Emilia-Romagna con fondi FSE+ (Rif_pa 2023-21302/RER).

Un gruppo di dottorandi e dottorande sarà presente con un banchetto informativo per illustrare l’attività di ricerca da loro svolta all’interno del Dipartimento; durante le sessioni di lavoro, poi, presenteranno al pubblico ricerche specifiche.

OpenDistal

















Redazione 1

Ultime notizie

Periodico quotidiano Sassuolo2000.it
Reg. Trib. di Modena il 30/08/2001
al nr. 1599 - ROC 7892
Direttore responsabile Fabrizio Gherardi

Edito da:
Linea Radio Multimedia srl
P.Iva 02556210363
Cap.Soc. 10.329,12 i.v.
Reg.Imprese Modena Nr.02556210363
Rea Nr.311810

phone: 0536 807013
redazione@sassuolo2000.it

COPYRIGHT

La riproduzione di articoli, foto e video è vietata con qualsiasi mezzo analogico o  digitale, se non espressamente autorizzata dall’editore con consenso scritto.