Commosso cordoglio dell’Ausl di Reggio Emilia per la scomparsa del dottor Avantaggiato

La Direzione dell’Ausl IRCCS Reggio Emilia e i colleghi si stringono alla famiglia nel commosso ricordo del dottor Flavio Marcello Avantaggiato di recente scomparso. Originario di Melpignano in provincia di Lecce, il dottor Avantaggiato aveva 61 anni.

Nella sua carriera di Medico di Medicina Generale il dottor Avantaggiato ha sempre avuto attenzione alle persone con particolare riguardo ai più fragili, ai più soli e ai più emarginati, facendosi carico delle loro problematiche in prima persona, cercando nei vari servizi la risposta più vicina al bisogno. A dimostrazione dello spirito di servizio, assieme ai colleghi del Comune di San Martino in Rio, favorì e porto avanti in epoca Covid un ambulatorio per la cura dei pazienti positivi al Covid 19 (attività svolta in uno degli ambulatori di Medici di Medicina Generale) che consentiva una maggior sicurezza per loro e tutela per i pazienti.

Per le molteplici attività svolte a favore degli assistiti e della comunità non ha mai preteso di apparire e la sua abnegazione è stata evidente anche nella malattia durante la quale ha sempre cercato di essere presente in ambulatorio e di seguire i pazienti anche al domicilio.

Di lui resterà la forza con cui ha combattuto la malattia e con cui ha portato avanti la sua professione, la sua dedizione e l’amicizia regalata a piene mani. “Grazie Flavio, resterai sempre vivo nei nostri cuori”.