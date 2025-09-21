Previsioni meteo Emilia Romagna, lunedì 22 settembre 2025

Aumento della nuvolosità con precipitazioni che dal settore occidentale tenderanno ad interessare l’intera regione. Piogge, anche a carattere temporalesco, temporaneamente intense, in particolare sulla pianura occidentale e lungo i rilievi centro-occidentali. Generale attenuazione serale.

Temperature minime in lieve aumento, comprese tra 16 e 20 gradi; massime in diminuzione piuttosto sensibile sul settore centro-occidentale con valori tra 24 e 25 gradi, sul settore orientale intorno a 25/29 gradi. Venti moderati con rinforzi anche consistenti da sud-ovest lungo i rilievi; deboli/moderati da sud-est sul settore costiero e dai quadranti orientali sulle pianure interne. Mare poco mosso con moto ondoso in aumento fino a mosso nel pomeriggio. Attenuazione in serata.

(Arpae)