domenica, 21 Settembre 2025
17 C
Comune di Sassuolo
HomeMeteoPrevisioni meteo Emilia Romagna, lunedì 22 settembre 2025





Previsioni meteo Emilia Romagna, lunedì 22 settembre 2025

Meteo
Tempo di lettura Less than 1 min.
ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE WHATSAPP

Aumento della nuvolosità con precipitazioni che dal settore occidentale tenderanno ad interessare l’intera regione. Piogge, anche a carattere temporalesco, temporaneamente intense, in particolare sulla pianura occidentale e lungo i rilievi centro-occidentali. Generale attenuazione serale.

Temperature minime in lieve aumento, comprese tra 16 e 20 gradi; massime in diminuzione piuttosto sensibile sul settore centro-occidentale con valori tra 24 e 25 gradi, sul settore orientale intorno a 25/29 gradi. Venti moderati con rinforzi anche consistenti da sud-ovest lungo i rilievi; deboli/moderati da sud-est sul settore costiero e dai quadranti orientali sulle pianure interne. Mare poco mosso con moto ondoso in aumento fino a mosso nel pomeriggio. Attenuazione in serata.

(Arpae)

















Redazione 1

Ultime notizie

Periodico quotidiano Sassuolo2000.it
Reg. Trib. di Modena il 30/08/2001
al nr. 1599 - ROC 7892
Direttore responsabile Fabrizio Gherardi

Edito da:
Linea Radio Multimedia srl
P.Iva 02556210363
Cap.Soc. 10.329,12 i.v.
Reg.Imprese Modena Nr.02556210363
Rea Nr.311810

phone: 0536 807013
redazione@sassuolo2000.it

COPYRIGHT

La riproduzione di articoli, foto e video è vietata con qualsiasi mezzo analogico o  digitale, se non espressamente autorizzata dall’editore con consenso scritto.