Nuovi giochi nei parchi di Castel Maggiore

BolognaCastel Maggiore
Il Comune investe quasi 50.000 euro per rendere le aree verdi del territorio più accoglienti per l’infanzia

Nuovi giochi sono stati installati al Parco Staffette Partigiane, dove è stato allestito un veliero in legno e relativa pavimentazione (€ 25.620), al Parco di Iqbal Masih in Via La Pira, dove è stata attrezzata un’altalena Happy con relativa pavimentazione (€ 4.880), mentre al Parco di Primo Maggio è in corso la sostituzione di un’altalena pericolante (€ 2.877).

Sono 18 le installazioni su cui si è intervenuti questa estate con riparazioni e sostituzioni di pezzi: si tratta di un intervento che ha comportato una spesa di € 12.974.

Gli interventi di riparazione hanno coinvolto l’area ludica del Parco Staffette Partigiane con 5 giochi da riparare, il giardino di Castello con due aree antitrauma rovinate dal fango dell’alluvione ora ripristinate, due giochi del giardino di via Galliera a Primo Maggio, giochi negli asili e nelle aree scolastiche, in via La Malfa, via Allende, nel parco Tolomelli e nel parco Impianti sportivi, infine in via Resistenza a Trebbo, dove un gioco è stato riparato mentre un’altra piccola installazione purtroppo è stata rimossa in quanto ormai troppo usurata, mentre si sta lavorando per ripristinare anche la pista di pattinaggio in disuso da ormai troppo tempo.

Il sindaco Luca Vignoli commenta: “La sistemazione dei giochi e la realizzazione di nuove installazioni ludiche corrisponde alla nostra idea di una città dove gli spazi di incontro e aggregazione vengono curati. Siamo contenti di aver dedicato ai nostri abitanti più piccoli questa importante attività di manutenzione”.

 

















