“Note di fieno e stelle”: musica, gusto e natura sabato al Parco dello Sport di Maranello

Domani, sabato 20 settembre, dalle 18.30 a mezzanotte, il Parco dello Sport di Maranello in via Virginia Woolf si trasformerà in un luogo magico per una serata da vivere sotto le stelle con “Note di fieno e stelle”, un evento che unisce convivialità, musica ed atmosfera suggestiva.

Ad accogliere il pubblico ci sarà l’apericena con cocktail e birra proposti da Carisma, mentre

il ritmo della serata sarà scandito da un coinvolgente DJ set che accompagnerà fino a tarda

notte. Non mancheranno spazi dedicati alla condivisione, come l’Instagram Point, pensato

per immortalare e raccontare i momenti più suggestivi.

L’invito agli ospiti, grandi e piccini, è quello di portare con sé una coperta per sedersi

comodamente tra balle di fieno e cielo stellato, in un contesto che unisce natura e divertimento.

L’iniziativa è realizzata con il patrocinio del Comune di Maranello. Per informazioni è

possibile contattare il numero 333 9564769.