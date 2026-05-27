Gran finale per il Maggio Fioranese con Mirko Casadei, Bandabardò e Paolo Cevoli

Dal 30 maggio al 1° giugno, gran finale della XXV edizione del Maggio Fioranese: tre giorni di eventi dedicati alla salute e alla solidarietà, mercatini, buon cibo e spettacoli gratuiti per tutti.

Ospiti attesi, in piazza Ciro Menotti alle 21, sabato 30 maggio Mirko Casadei e Popular Flok Orchestra con Bandabardò per una serata piena di energia, in cui il liscio incontra il flok-rock.

Domenica 31 maggio i Charlie Brown porteranno sul palco l’atmosfera e la poesia dei Coldplay e infine lunedì 1° giugno, gran finale tra divertimento e solidarietà, con Paolo Cevoli nella serata “Una risata per la vita”, dedicata alla sensibilizzazione dedicata alla costruzione dell’hospice Casa Giuly che sarà realizzato a Spezzano. Prima dello show del comico romagnolo saranno premiati i vincitori della gara gastronomica amatoriale “M’inzuppo” che si è svolta domenica 17 maggio.

Da sabato sera a domenica per tutto il giorno, lungo via Vittorio Veneto, mercatino creativo e il punto di ristoro di Associazione Volontari Fiorano con i borlenghi, mentre in piazza Martiri Partigiani fioranesi ci saranno gnocco e tigelle de La Sfoglia.

Sabato 30 maggio, dalle 18 alle 23 in via Santa Caterina, esposizione di auto sportive e moto per il “Fiorano Motor Fest” con il Team Diabla. Sabato sera, dalle 21, anche l’ultimo appuntamento con “Quartiere Latino” e i balli latino-americani a Villa Cuoghi.

Domenica 31 maggio, in centro a Fiorano, una mattinata dedicata a salute e prevenzione. Dalle ore 9 alle ore 12, i medici in pensione Pier Giorgio Borghi, Giovanni Partesotti, Enrico Biagini, Francesco Melandri, saranno in piazza Ciro Menotti, a disposizione dei cittadini perché “prendersi cura di sé, inizia da un consiglio amichevole e da un momento di ascolto”. L’iniziativa è a cura dell’Associazione Amici di Fiorano, con la collaborazione dell’Associazione Volontari Fiorano.

Tutti gli eventi gratuiti sono organizzati dal Comitato Fiorano in festa, in collaborazione con il Comune di Fiorano Modenese, Gp Eventi e grazie al sostegno delle associazioni di categoria e degli sponsor.

In caso di maltempo gli spettacoli si terranno al teatro Astoria.

Per consentire lo svolgimento delle diverse iniziative sono previste modifiche alla viabilità in centro a Fiorano: chiusura al traffico e divieto di sosta su via Vittorio Veneto da via Santa Caterina a via Marconi dalle 14 del 30 maggio alle 24 del 31 maggio, con istituzione di doppio senso di marcia in via Gramsci, tra via Doria e via Vittorio Veneto e obbligo di direzione diritto da via del Santuario; chiusura al traffico e divieto di sosta su via Vittorio Veneto da via Gramsci a via Marconi dalle 19 alle 24 del 1° giugno. E ancora chiusura di piazza Martiri Partigiani fioranesi dalle 12 di sabato alle 24 di domenica e lunedì 1° giugno e chiusura stradale con divieto di sosta di via Santa Caterina (da via Messori a via Macchiavelli) e nel parcheggio davanti al ristorante Medì, dalle 18 alle 24 di sabato 30 maggio.