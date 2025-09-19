venerdì, 19 Settembre 2025
17 C
Comune di Sassuolo
HomeAppuntamentiFesta per i 50 anni della Polisportiva di Maranello





Festa per i 50 anni della Polisportiva di Maranello

AppuntamentiMaranelloSport
Tempo di lettura Less than 1 min.

Domenica 21 settembre tante attività al Parco dello Sport

ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE WHATSAPP

Cinquant’anni di Polisportiva Maranello: domenica 21 settembre la Polisportiva cittadina festeggia l’importante traguardo del mezzo secolo di attività con una giornata ricca di attività aperta a tutti, presso il Parco dello Sport in Via Virginia Woolf.

Dalle 14 sarà possibile partecipare a diverse attività sportive, dal ping pong al biliardino, dal tennis al padel, dalla pallavolo al basket, dalla ginnastica al percorso motorio, dal nuoto alla camminata campestre fino alle prove di tennis e padel per bambini e ragazzi. Dalle ore 18 apertura stand gastronomico con possibilità di cena, alle 18,30 discorso delle autorità. Punto Bar disponibile tutto il pomeriggio.

















Redazione 1

Ultime notizie

Periodico quotidiano Sassuolo2000.it
Reg. Trib. di Modena il 30/08/2001
al nr. 1599 - ROC 7892
Direttore responsabile Fabrizio Gherardi

Edito da:
Linea Radio Multimedia srl
P.Iva 02556210363
Cap.Soc. 10.329,12 i.v.
Reg.Imprese Modena Nr.02556210363
Rea Nr.311810

phone: 0536 807013
redazione@sassuolo2000.it

COPYRIGHT

La riproduzione di articoli, foto e video è vietata con qualsiasi mezzo analogico o  digitale, se non espressamente autorizzata dall’editore con consenso scritto.