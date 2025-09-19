venerdì, 19 Settembre 2025
Brescello: festeggia la scarcerazione in anticipo con fuochi d’artificio e viene denunciato per evasione

Bassa reggianaBrescelloCronacaIn evidenza Reggio Emilia
Dovrà rispondere anche di accensioni ed esplosioni pericolose

Un 27enne abitante a Brescello, ristretto in regime di arresti domiciliari, lo scorso 4 settembre ha inteso festeggiare la notizia della liberazione anticipata, esplodendo fuochi d’artificio in maniera pericolosa nella piazza centrale del paese, davanti al comune. I fuochi non sono certo passati inosservati ai residenti che hanno allertato i carabinieri.

Al termine delle indagini dei militari di Brescello, il 27enne è finito nei guai non solo per l’accessione pericolosa dei fuochi d’artificio ma anche per il fatto che ha “iniziato i festeggiamenti” uscendo in strada 20 minuti prima della mezzanotte, incorrendo così nel reato di evasione in quanto la scarcerazione sarebbe avvenuta il giorno dopo. Il giovane è stato quindi denunciato alla Procura con le accuse di accensioni ed esplosioni pericolose ed evasione.

Gli accertamenti relativi al procedimento, in fase di indagini preliminari, proseguiranno per i consueti approfondimenti investigativi al fine delle valutazioni e determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale.

 

















Redazione 1

