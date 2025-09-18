La mountain bike torna protagonista a Guastalla con Aironbike

Guastalla si prepara a ospitare uno degli appuntamenti più attesi del ciclismo off-road: la 24ª edizione di AIRONBIKE, GRANFONDO DI MOUNTAIN BIKE. Sabato 20 settembre 2025, con partenza fissata per le ore 15:00, gli appassionati e i professionisti della mountain bike si sfideranno in una delle gare più accattivanti su un percorso interamente sterrato, su strade bianche, argini nei boschi e nelle golene del fiume Po. Una giornata di grande sport per celebrare la passione per la mountain bike in uno degli eventi più longevi e amati del territorio.

L’evento, organizzato dal Team Scullazzo Italia, con il patrocinio del Comune di Guastalla, vedrà la partecipazione di numerosi atleti, pronti a contendersi i titoli in palio in un circuito che promette grande spettacolo e adrenalina. La competizione sarà valida per diversi trofei e campionati, confermando il suo ruolo di evento di punta nel calendario ciclistico.

Nel dettaglio, la gara assegnerà:

il 14° Trofeo Conad

il 18° Trofeo Itarca

la 8ª prova del circuito BMB Races

il Memorial Benzi Fabrizio (Fabbro), un momento di ricordo dedicato a una figura molto amata nel mondo del ciclismo locale.

L’ edizione MTB Granfondo Aironbike 2025 fa parte del circuito BMB Races. Si corre su un veloce e divertente tracciato di 13 km da ripetere più volte.

Ritrovo in via Lido Po dalle ore 13.30, partenza gara ore 15.00

Preiscrizioni via whatsapp: 347 7786102