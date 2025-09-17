Il 19 settembre appuntamento a Casina con il progetto Futuro in quota

mercoledì, 17 Settembre 2025
Appennino Reggiano
Arriva a Casina venerdì 19 settembre, alle ore 19 al Borgo BiancoMatilde (al Castello di Sarzano) il progetto Futuro in quota – Giovani e imprese in dialogo. Un confronto aperto tra ragazze e ragazzi residenti in Appennino, imprenditori e amministratori del territorio per immaginare il futuro della montagna. L’evento è promosso da Comune di Casina, Unione dei Comuni dell’Appennino Reggiano e co-finanziato dalla Regione Emilia-Romagna – con il supporto di Impact Hub Reggio Emilia.

L’obiettivo è offrire una visione a 360° sulle opportunità lavorative e imprenditoriali in Appennino, dando voce a chi ogni giorno investe tempo, risorse ed energie per valorizzare il territorio.

All’evento di Casina interverranno il Sindaco di Casina Stefano Costi, assessore per l’Unione Appennino per i settori agricoltura e sviluppo rurale; Francesco Canovi di Black Studio Solutions; Simone Ferretti di Revetec. Si tratta di due realtà imprenditoriali di avanguardia e ad alto contenuto tecnologico attive in montagna.

Sarà un evento interattivo e informale, che prevede un’intervista-confronto con i giovani, seguita da un momento di dibattito aperto al pubblico e un aperitivo informale. L’ingresso è libero e aperto a tutta la cittadinanza. Per informazioni è possibile seguire il profilo Instagram @futuroinquota.

 

 

 

















