Serie di interventi dei Vigili del fuoco nelle ultime ore nel reggiano

Ieri intorno alle 17:30 un’autovettura è uscita dalla sede stradale in via D’Azeglio a Novellara. Due le persone ferite liberate dall’abitacolo dai Vigili del fuoco di Guastalla, sul posto assieme alla Polizia Municipale dell’Unione Bassa Reggiana.

Intorno alle 19:00 un incendio ha interessato un van 9 posti in via Bacone a San Maurizio causato, probabilmente, da un guasto elettromeccanico durante la marcia. Sul posto due squadre dei Vigili del fuoco insieme alla Polizia locale di Reggio Emilia.

Questa mattina intorno alle 07.00 i Vigili del fuoco di Guastalla sono intervenuti in via Vettigano a Rio Saliceto per soccorrere il conducente di un’autovettura finita fuori strada. Al loro arrivo l’uomo era già fuori dall’auto.

















