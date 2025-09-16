A Castenovo Sotto un incontro sul tumore al seno

Mercoledì 17 settembre, alle ore 15, presso la Sala del Consiglio del Municipio di Castelnovo Sotto, si terrà un incontro dedicato alla ricerca sul tumore al seno.

A parlare sarà la Dott.ssa Francesca Reggiani, Ricercatrice Laboratorio di Ricerca Traslazionale AUSL-IRCCS di Reggio Emilia, che approfondirà uno studio in corso sul ruolo delle cellule Natural Killer nel migliorare l’efficacia delle terapie per il tumore al seno triplo negativo, una forma particolarmente aggressiva di tumore al seno.

Insieme alla Dott.ssa Reggiani, parleranno le volontarie dell’associazione Senonaltro Paola Vicentini, Rosi Stano, Giovanna Bonilauri, Anna Paterlini. L’incontro sarà moderato da Lucia Cuccurese, Ufficio Stampa di Auser Provinciale Reggio Emilia. In apertura all’evento, interverranno il sindaco di Castelnovo Sotto Francesco Monica, la presidente provinciale Auser Reggio Emilia Vera Romiti, la presidente comunale Auser Castelnovo Sotto Viviana Abbiani. L’evento è organizzato da Auser e Comune di Castelnovo Sotto. Per informazioni, contattare Auser Castelnovo Sotto (Via Della Conciliazione, 4): 0522 683046.