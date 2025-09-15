lunedì, 15 Settembre 2025
Trovato dai carabinieri di Scandiano con strumenti da scasso in auto: denunciato

CronacaScandiano
Fermato dai carabinieri a bordo della propria autovettura all’interno del parcheggio di un supermercato in via Mazzini a Scandiano, durante le procedure di identificazione manifestava nervosismo ed insofferenza, tanto da insospettire i militari operanti che decidevano di approfondire i controlli. L’esito portava i militari a rinvenire all’interno di uno zaino: 2 pinze, 1 cacciavite e 1 chiavino a stella con incollato tramite nastro adesivo un gancio in acciaio. Tutta attrezzatura di cui l’uomo non è stato in grado di giustificare il possesso.

I fatti risalgono alle 13:00 dell11 settembre scorso. Per questi motivi, con le accuse di possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli, i carabinieri della tenenza di Scandiano hanno denunciato alla Procura di Reggio Emilia un 49enne residente in un comune di Milano. Contestualmente i militari procedevano al sequestro di quanto rinvenuto.

Gli accertamenti relativi al procedimento, in fase di indagini preliminari, proseguiranno per i consueti approfondimenti investigativi al fine delle valutazioni e determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale.

 

 

















