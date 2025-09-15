Previsioni meteo Emilia Romagna, martedì 16 settembre 2025

Sereno o poco nuvoloso al mattino; in serata aumento della nuvolosità per estese velature. Temperature in lieve ulteriore aumento con minime tra 17 e 19 gradi nei centri urbani, leggermente inferiori in aperta campagna; massime tra 28 e 30 gradi.
Venti lungo i rilievi inizialmente deboli sud-occidentali, tendenti a rinforzare nel corso del giornata soprattutto sul settore romagnolo fino alla pedecollina. Sulle pianure inizialmente deboli occidentali, tendenti a disporsi da sud-ovest. Mare calmo o poco mosso.
(Arpae)