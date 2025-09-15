lunedì, 15 Settembre 2025
Il Comune riceve le tre accertatrici aggredite sulla linea 13

Un incontro per far sentir loro la vicinanza di tutta l’amministrazione. Questo pomeriggio, le tre accertatrici di Holacheck, aggredite la scorsa settimana da un passeggero senza biglietto su un autobus della linea 13, di cui due picchiate dall’uomo, sono state ricevute in Comune dall’assessora alla Sicurezza urbana integrata e alle politiche di genere, Alessandra Camporota, e dall’assessore ai Rapporti con le partecipate e al lavoro, Paolo Zanca.

“Con questo incontro abbiamo voluto esprimere alle tre lavoratrici la solidarietà e la vicinanza di tutta l’amministrazione e far saper loro che non sono sole – hanno spiegato i due assessori – Essere aggrediti mentre si svolge il proprio lavoro ordinario con professionalità e dedizione è un gesto inaccettabile e di grande viltà, che condanniamo fermamente. Alle tre dipendenti di Holacheck va il nostro ringraziamento personale e istituzionale”.

















