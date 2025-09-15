Fiorano Modenese lancia l’iniziativa “ImbottigliAmo il traffico”

Dal 16 al 22 settembre il Comune di Fiorano Modenese partecipa alla European Mobility Week 2025, la campagna promossa dalla Commissione Europea per incentivare forme di mobilità sostenibile, ridurre l’uso dell’auto privata e migliorare la qualità della vita nelle città.
Per l’occasione, l’Amministrazione comunale ha deciso di promuovere il progetto “Imbottigliamo il traffico”, rivolto a tutti i cittadini maggiorenni di Fiorano Modenese che sceglieranno mezzi di trasporto alternativi all’automobile, come autobus, treni o car sharing.
Partecipare è semplice: fino al 22 settembre basterà scattarsi un selfie durante l’utilizzo del trasporto pubblico o del car sharing (almeno 3 persone sulla stessa auto)e pubblicarlo sui social network utilizzando l’hashtag #imbottigliFiorano; quindi recarsi entro il 24 settembre all’Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune (in via Vittorio Veneto, 23), negli orari di apertura, per ricevere in omaggio una borraccia in alluminio, personalizzata con il logo della Riserva delle Salse di Nirano.
“Con questa iniziativa – spiega l’assessore all’Ambiente, Luca Busani – vogliamo premiare i cittadini che scelgono alternative ecologiche all’uso dell’auto, contribuendo a migliorare la qualità dell’aria e a diffondere, anche attraverso i social network, buone pratiche di mobilità sostenibile”.
Tutte le informazioni sono disponibili sul sito istituzionale del Comune di Fiorano Modenese e suoi canali digitali ufficiali.