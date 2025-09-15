lunedì, 15 Settembre 2025
“Campogalliano si muove – spazio alle persone”, al via il questionario sulla mobilità

Bassa modeneseCampogallianoMobilità
Tempo di lettura 1 min.

Inizia la prima fase del progetto, dedicata all’analisi dello stato attuale, con il coinvolgimento della comunità

Prosegue il percorso di Campogalliano verso una mobilità urbana più sostenibile, sicura ed efficiente con una nuova iniziativa del progetto “Campogalliano si muove – Spazio alle persone”.

A partire dal mese di settembre prende il via la prima fase del progetto, che prevede un’analisi dello stato attuale della mobilità, indispensabile per definire priorità e azioni da attuare. In quest’ottica, nella Settimana europea della mobilità a cui il Comune di Campogalliano ha aderito, è stato preparato un questionario da somministrare a tutte le cittadine e i cittadini, con l’obiettivo di raccogliere informazioni, opinioni, suggerimenti e abitudini di spostamento.

Il questionario è anonimo, richiede circa 5 minuti per la compilazione e sarà disponibile per un mese. Attraverso le risposte raccolte, sarà possibile individuare le principali criticità, comprendere le condizioni necessarie per nuove soluzioni e valutare l’interesse verso modalità di spostamento alternative, come la mobilità attiva e condivisa. Tutti i dati saranno trattati in forma aggregata e utilizzati esclusivamente per finalità di pianificazione.

Iniziato nel giugno scorso e condotto dall’Amministrazione comunale in collaborazione con l’agenzia Aiforia, il progetto “Campogalliano si muove – Spazio alle persone” si pone come obiettivo la promozione della mobilità attiva e si articola in tre ambiti principali: modifiche strategiche della sede stradale urbana (interventi operativi per rendere più attrattiva la mobilità attiva), spostamenti casa-scuola (miglioramento dell’accessibilità e sicurezza nei pressi dei poli scolastici, in collaborazione con studenti, famiglie e insegnanti) e ciclabilità extraurbana (sviluppo o potenziamento di collegamenti ciclabili verso l’area laghi, le frazioni e Modena).

Le cittadine e i cittadini sono invitati a partecipare per contribuire a costruire un piano della mobilità condiviso e sostenibile, accedendo a questo link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdppMyUHlDOoysGCDQhdelpQ9sf-ZXlYOL5aPjLnRjrMyrNPQ/viewform?usp=dialog

















Redazione 1

