Infortunio su lavoro a Cavriago: grave operaio 51enne

Un grave infortunio sul lavoro si è verificato oggi intorno alle 13:30 all’interno di un’azienda di via dell’Industria, a Corte Tegge di Cavriago. Un uomo di 51 anni è rimasto gravemente ferito cadendo una un’impalcatura da un’altezza di circa tre metri. L’operaio è stato elitrasportato all’Ospedale Maggiore di Parma in codice di massima gravità. Per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente sono intervenuti sul posto i Carabinieri e i tecnici della medicina del lavoro.
