In merito al secondo caso di Chikungunya a Novellara, cosa fare in caso di sintomi

La Direzione del Servizio di igiene pubblica, in merito al secondo caso positivo di Chikungunya a Novellara, ricorda che in caso di sintomi:

a partire da lunedì 15/09/2025

In presenza di sintomi (febbre, dolori articolari, eruzione cutanea) le persone che abitano o lavorano nel comune di Novellara possono consultare il proprio medico di medicina generale/pediatra di libera scelta oppure recarsi in libero accesso (senza appuntamento e senza richiesta medica):

  • dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 11 allo sportello CUP e al Centro prelievi di Novellara in via Costituzione 12 (Casa della Salute)
  • Il sabato al centro prelievi dell’ospedale di Guastalla dalle ore 7 alle ore 9.30.

Verrà effettuato un prelievo di sangue e analisi delle urine per la ricerca di positività alla malattia. Non occorre rimanere a digiuno.

Sarà necessario portare con sé la tessera sanitaria e documento identificativo. La prestazione è gratuita.

 

















