venerdì, 12 Settembre 2025
17 C
Comune di Sassuolo
HomeBolognaDal 16 al 18 settembre Bologna ospita un gruppo di famiglie con...





Dal 16 al 18 settembre Bologna ospita un gruppo di famiglie con ragazzi e bambini disabili di Kharkiv, Ucraina

BolognaSociale
Tempo di lettura 1 min.

La città è gemellata con la nostra dal 1966

ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE WHATSAPP

Dal 16 al 18 settembre Bologna ospiterà un gruppo di famiglie con ragazzi e bambini disabili provenienti da Kharkiv, città dell’Ucraina gemellata con la nostra dal 1966.

Il viaggio in Italia, che si svolge dal 7 al 19 settembre ed è organizzato dalla ONG Emmaus che ha sede a Kharkiv, ha lo scopo di offrire ai ragazzi un periodo di vacanza lontano dagli orrori della guerra e di far conoscere a famiglie ed educatori alcune esperienze di accoglienza alla disabilità del nostro territorio.

Martedì 16 alle ore 20, presso il Parco Tanara (vicino al Centro Commerciale Vialarga), nell’ambito della 47esima Festa dei Bambini, le famiglie verranno accolte con una cena di beneficenza a cui parteciperà anche il sindaco Matteo Lepore.

La partecipazione alla cena richiede l’iscrizione obbligatoria al seguente link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfs_SX06yzteGABy5cyzAaDhVl8gCqLHMYJnHfYKmMHKRXukw/viewform e prevede un contributo di 30 euro a persona a sostegno del progetto “Un viaggio in Italia per le famiglie di Kharkiv”.
Al termine della cena seguirà un momento conviviale di canti e festa, aperto a tutta la cittadinanza.

La mattina di giovedì 18 sarà invece dedicata a una visita guidata della nostra città e di Palazzo D’Accursio, che si concluderà con un incontro con la stampa (seguiranno dettagli).

Il soggiorno a Bologna si concluderà con un pranzo offerto agli ospiti ucraini dai Consiglieri Comunali presso il Conad di Via Indipendenza.

















Redazione 1

Ultime notizie

Periodico quotidiano Sassuolo2000.it
Reg. Trib. di Modena il 30/08/2001
al nr. 1599 - ROC 7892
Direttore responsabile Fabrizio Gherardi

Edito da:
Linea Radio Multimedia srl
P.Iva 02556210363
Cap.Soc. 10.329,12 i.v.
Reg.Imprese Modena Nr.02556210363
Rea Nr.311810

phone: 0536 807013
redazione@sassuolo2000.it

COPYRIGHT

La riproduzione di articoli, foto e video è vietata con qualsiasi mezzo analogico o  digitale, se non espressamente autorizzata dall’editore con consenso scritto.