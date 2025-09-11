Il Prefetto di Reggio Emilia incontra il Console Generale di India a Milano e la Console Generale degli Stati Uniti a Firenze

Nella giornata odierna il Prefetto Maria Rita Cocciufa ha incontrato nel Palazzo del Governo il Console Generale di India a Milano, Lavanya Kumar, unitamente al Console Atul Chauhan, in visita in Emilia-Romagna.

L’incontro con il Console ha rappresentato un’occasione importante di confronto volta a rafforzare i legami con la comunità indiana, diffusa su tutto il territorio di questa Provincia ed integrata nel tessuto sociale ed economico della stessa.

Al riguardo, si è convenuto sull’importanza di assicurare condizioni che favoriscano l’integrazione della popolazione indiana presente in tutti i Comuni della Provincia ed in particolare a Novellara, dove insiste il tempio Sikh Gurdwara Singh Sabha.

Il Prefetto ha assicurato la massima disponibilità a continuare a seguire con attenzione la situazione, segnatamente in quel Comune, con particolare riguardo ad eventuali situazioni di criticità che dovessero presentarsi, fermo restando che si tratta di una realtà dove sono presenti diverse etnie.

Il Console Generale ha ringraziato il Prefetto per l’attenzione nei confronti della comunità indiana, che peraltro non ha segnalato particolari situazioni di criticità.

Nel corso dell’incontro, infine, il Prefetto ha evidenziato il ruolo dell’Ufficio Territoriale del Governo quale ente di raccordo e coordinamento soprattutto con gli enti locali, per assicurare la migliore convivenza tra etnie diverse.

Nel pomeriggio il Prefetto Cocciufa ha incontrato anche la Console Generale degli Stati Uniti d’America a Firenze, Daniela Ballard, in visita oggi in questa Provincia.

L’incontro si è tenuto in una data particolarmente significativa per la storia americana e la memoria collettiva, l’11 settembre, assumendo anche una valenza simbolica oltre che diplomatica.

Nel corso dell’incontro sono stati trattati alcuni temi di carattere generale soprattutto riguardanti il fenomeno migratorio in questa Provincia, con le sue criticità e le buone prassi legate all’accoglienza e all’integrazione.

La Dottoressa Ballard si è mostrata particolarmente interessata anche per quanto riguarda i temi economici e sociali ed ha apprezzato i valori che caratterizzano la realtà reggiana, in particolare lo spirito di squadra e la capacità di lavorare insieme anche da parte di attori che hanno competenze diverse.

L’incontro è stato anche l’occasione per il Prefetto per illustrare il ruolo delle funzioni prefettizie con particolare riguardo ai compiti di mediazione e collaborazione tra i diversi livelli di governo.