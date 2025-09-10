Reggio Emilia: censimento permanente della popolazione e delle abitazioni, riunione in Prefettura

Nella giornata di ieri, 9 settembre, si è tenuto presso la sala conferenze della Prefettura di Reggio Emilia l’incontro formativo in materia di “censimento permanente della popolazione e delle abitazioni per l’anno 2025” rivolto ai Comuni della Provincia di Reggio Emilia, in particolar modo agli operatori della rete comunale per il censimento della popolazione e delle abitazioni.

Il Prefetto, dott.ssa Maria Rita Cocciufa, ha introdotto i lavori ringraziando l’Ufficio Regionale di Censimento per l’Emilia-Romagna ISTAT per l’iniziativa di formazione e sottolineando l’importanza delle attività degli uffici di statistica, grazie ai quali si riesce a restituire una fotografia corretta di dati posti alla base delle pianificazioni delle politiche pubbliche, attraverso un costante aggiornamento delle informazioni demografiche di una società in continua evoluzione.

Nel corso dell’evento, improntato all’informazione e alla formazione, sono intervenuti la dott.ssa Francesca Biancani e il dott. Lorenzo Muzzi dell’ufficio territoriale ISTAT area Nord-Est, i quali hanno approfondito i temi relativi alle modalità di rilevazione statistica della popolazione residente nella Provincia di Reggio Emilia.