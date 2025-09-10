Alimenti scaduti e carenze igieniche: a Parma e nella Bassa Modenese sanzionate due attività

Nell’ambito delle attività di controllo finalizzate alla tutela della salute pubblica e alla sicurezza alimentare, i Carabinieri del NAS di Parma hanno recentemente svolto mirate ispezioni presso esercizi di ristorazione nelle province di Parma e Modena, accertando alcune irregolarità per cui sono state comminate sanzioni per un importo complessivo di 3000 euro.

A Parma i militari del NAS hanno effettuato un’ispezione igienico-sanitaria presso un ristorante. L’attività ha portato al sequestro amministrativo di 17,5 kg di prodotti alimentari vari (prodotti carnei, condimenti, cereali e preparati ittici), per un valore commerciale complessivo di circa 250 euro, rinvenuti in parte decorsi di validità ed in parte privi delle indicazioni obbligatorie relative alla loro rintracciabilità. Al legale responsabile sono state contestate violazioni amministrative, con la conseguente sanzione pecuniaria di 2.000 euro, ed è stato emesso l’istituto della diffida per l’omessa indicazione, nel menù a disposizione dei clienti, delle sostanze che possono provocare allergie o intolleranze alimentari in alcune pietanze.

Nella Bassa modenese, i militari del NAS, insieme ai colleghi della locale Compagnia Carabinieri, hanno effettuato un’ispezione igienico-sanitaria presso un bar-gelateria e pizzeria. L’ispezione ha evidenziato carenze igieniche sia all’interno del deposito alimenti, interessato dalla presenza di ragnatele e aracnidi vivi, sia in una struttura adiacente all’attività, adibita a ulteriore deposito alimenti, priva dei requisiti minimi di igiene e vulnerabile all’accesso di infestanti, in quanto realizzata in legno su pavimentazione grezza. Al titolare è stata contestata una violazione amministrativa, che comporta una sanzione pecuniaria pari a 1.000 euro.