Oggi a Sassuolo la Commemorazione della battaglia di Palazzo Ducale

Sassuolo
Tempo di lettura Less than 1 min.
Si è svolta questo pomeriggio la cerimonia di commemorazione dell’ 82° anniversario della Battaglia di Palazzo Ducale che, l’8 settembre del 1943, segnò l’avvio anche nella nostra città della resistenza alle truppe naziste e fasciste.

Il nostro Palazzo Ducale fu teatro di uno scontro armato tra l’esercito tedesco e la guarnigione di 80 uomini del Regio Esercito. A comandare la guarnigione c’era il generale Ugo Ferrero, fatto poi prigioniero dai nazisti e poco più tardi ucciso.

Assieme a lui, nella lapide,  sono ricordati il Vice comandante della formazione partigiana sassolese il tenente Ugo Stanzione, caduto nella lotta di Liberazione e il soldato  Ermes Malavasi, caduto nella difesa del palazzo.

I loro nomi e le loro storie sono presi da esempio in rappresentanza della sofferenza dei nostri soldati lasciati senza comandi dal Re e da Badoglio.

 

















