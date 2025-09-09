Concluso domenica a Scandiano il “Memorial Nuccia Ferrari” torneo di tennis

Si è conclusa domenica 7 settembre la quarta edizione del “Memorial Nuccia Ferrari”, torneo di tennis giovanile della Federazione Italiana Tennis e Padel, organizzata da ASD Sportissima sui campi di Scandiano.

Il torneo, che ha visto la partecipazione di più di 100 giovani tennisti e tenniste nella categorie da under 10 ad under 16, ricorda la presidentessa dell’associazione, Nuccia Ferrari, prematuramente scomparsa nel 2021, che tanto si era impegnata nello sviluppo del tennis locale.

Per Sportissima c’è stata la soddisfazione della vittoria del piccolo Gabriele Massa nel torneo under 10 maschile, in cui ha dominato la finale dopo una brillante vittoria nella emozionante semifinale contro l’amico Sebastian Zaffelli.

Gli altri tennisti che hanno alzato il trofeo come vincitori sono stati Vittoria Arginelli (under 10 femminile, in cui non ha addirittura perso game nelle 2 partite disputate), Matteo Bonettini (under 16 maschile), Valentina Gualdi (under 16 femminile), Giulia Tonin (under 14 femminile), Andrea Vescovini (under 14 maschile), Giulia Oddone (under 12 femminile) e Mauà Soncini (under 12 maschile).

La manifestazione è stata resa possibile dalla consueta cortesia e disponibilità del giudice arbitro Andrea Grizi e dallo staff di Sportissima, composto da Vittorio Zanni, Fabiana Marmiroli, Camilla Ferri, Cristina Cervi e Roberto Sghedoni, che hanno gestito l’evento con grande impegno.