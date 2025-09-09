Caaf Cgil informa: in merito a ‘La Carta dedicata a Te’

La Carta Dedicata a Te è una misura di sostegno alimentare che prevede l’erogazione di un contributo di 500 euro per nucleo familiare, composto da non meno di tre componenti, per l’acquisto di beni alimentari di prima necessità.
Il beneficio è riservato a cittadini residenti in Italia, in possesso dei seguenti requisiti al 12 agosto 2025:
- iscrizione di tutti i componenti del nucleo all’Anagrafe della popolazione residente;
- certificazione ISEE ordinariovalido con indicatore non superiore a 15.000 euro
Non possono accedere al beneficio i nuclei familiari che percepiscono:
- Assegno di Inclusione;
- Reddito di Cittadinanza;
- Carta acquisti;
- NASpI, DIS-COLL, indennità di mobilità;
- Cassa Integrazione Guadagni o altre forme di sostegno per disoccupazione.
Il contributo di 500 euro viene erogato attraverso carte elettroniche prepagate fornite da Poste Italiane. Le carte vengono consegnate presso gli uffici postali abilitati.
I beneficiari non devono presentare domanda. L’INPS, entro l’11 settembre 2025, metterà a disposizione dei Comuni le liste dei beneficiari in possesso dei requisiti. I comuni hanno poi 30 giorni per verificare e consolidare le liste.