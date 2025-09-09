Bologna Children’s Book Fair, al via il Grand Tour 2025/26

Al termine della pausa estiva, Bologna Children’s Book Fair si prepara a inaugurare il suo Grand Tour 2025/26, la quinta edizione del percorso a tappe nei principali appuntamenti fieristici di tutto il mondo, nato nel 2021 grazie al sostegno e la collaborazione di ICE e del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.

Occasione non solo di ampliare e consolidare la propria rete di contatti internazionali attraverso incontri con stakeholder, partner strategici e operatori chiave dell’industria, ma anche di arricchire il proprio sguardo attraverso nuovi stimoli da tradurre in proposte e attività sempre nuove per il proprio pubblico, BCBF si appresta in particolar modo a proseguire il percorso intrapreso negli ultimi anni, caratterizzato da investimenti mirati all’innovazione e all’apertura verso nuovi ambiti creativi con l’obiettivo di consolidare la propria presenza nel settore book-to-screen.

Dall’audiovisivo al gaming, la fiera sta ampliando le proprie aree di sviluppo offrendo ai professionisti dell’editoria nuove opportunità di crescita e connessione con l’industria dell’intrattenimento. Un impegno che risponde alle dinamiche di mercato, e che offre agli espositori strumenti e opportunità per trasformare personaggi e contenuti editoriali in esperienze globali.

L’appuntamento è alla 63ª edizione, in programma a BolognaFiere dal 13 al 16 aprile 2026 con BolognaBookPlus (BBPlus), dedicata all’editoria generalista e realizzata insieme ad Associazione Italiana Editori (AIE), e da Bologna Licensing Trade Fair/Kids (BLTF/Kids), focalizzata sul licensing e i marchi per bambini e ragazzi.

Cartoon Forum di Tolosa

Dopo l’anteprima del Grand Tour al GamesCom di Colonia, al via dunque ufficialmente dal 15 al 18 settembre al Cartoon Forum di Tolosa, il principale evento europeo dedicato allo sviluppo di progetti d’animazione per serie TV.

La tappa sarà occasione di promozione e visibilità per le attività avviate da BCBF in ambito audiovisivo, a partire dal TV/Film Rights Centre, l’area dedicata all’incontro tra professionisti dell’editoria e produttori d’animazione. In Francia, BCBF guiderà inoltre una delegazione composta da realtà italiane (Pulce Edizioni, Edizioni San Paolo, Book on a Tree, HAB Agency, Fabbri e Rizzoli Ragazzi-Gruppo Mondadori, Feltrinelli Comics, Coconino Press) che avranno la possibilità di entrare in contatto con gli oltre 1000 tra produttori audiovisivi, investitori, emittenti e altri potenziali partner del settore audiovisivo provenienti da 40 Paesi europei.

Il 2025 accoglie anche un’importante novità: grazie all’esperienza maturata proprio attraverso il suo TV/Film Rights Centre, BCBF è quest’anno a Tolosa come partner ufficiale del Cartoon Forum per l’organizzazione di attività di matchmaking tra editori e produttori, broadcasters, distributori e investitori, in programma il pomeriggio di giovedì 18 settembre.

Le tappe del Grand Tour 2025/26

Dopo l’anteprima al GamesCom di Colonia e la prima tappa a Tolosa, il Bologna Grand Tour è poi atteso alla Frankfurter Buchmesse (dal 15 al 19 ottobre), dove BCBF porterà come ogni anno una selezione del meglio dell’illustrazione internazionale.

Ancora, alla China Shanghai International Children’s Book Fair (dal 14 al 16 novembre), di cui BolognaFiere è co-organizzatore, occasione annuale per affacciarsi su uno dei mercati editoriali più floridi al mondo, per proseguire poi alla Feria Internacional del Libro de Guadalajara (dal 29 novembre al 7 dicembre), punto di riferimento per tutto il mondo editoriale latino-americano e ispanofono. Il tour approderà poi alla Die Spielwarenmesse (dal 27 al 31 gennaio 2026), la fiera internazionale del giocattolo più importante al mondo e si tiene ogni anno a Norimberga. Per la prima volta, Bologna Children’s Book Fair partecipa alla Spielwarenmesse con uno stand e una piccola delegazione di professionisti del settore editore italiano, oltre a un panel di approfondimento che esplorerà le sinergie possibili tra la narrativa visiva per l’infanzia e il mondo del giocattolo. Infine tappa al Festival International de la Bande Dessinée d’Angoulême (dal 29 gennaio al 1 febbraio 2026), tra le più prestigiose manifestazioni dedicate al fumetto al mondo, occasione preziosa per promuovere il Comics Corner, l’area business di BCBF creata nel 2022 nel solco della costante crescita del comparto fumetti e conclusione a New York il prossimo febbraio dove BCBF presenterà una mostra di libri per ragazzi che approfondiscono i temi dei 17 Goal delle Nazioni Unite. Una riflessione sulla sostenibilità con una selezione di titoli eccellenti provenienti da tutto il mondo, e con un focus speciale sulla produzione italiana recente, in connessione con il Sustainable Development Goals Book Club di cui BCBF è partner.