L’Arci revoca l’affiliazione, chiude a Sassuolo il circolo ‘Primo Maggio’

‘Terremoto’ alla Pista, popoloso quartiere della prima periferia sassolese. Arci ha comunicato ieri al Circolo Primo Maggio la ‘disaffliliazione’ del circolo stesso al Comitato Provinciale, decretando di fatto, a far tempo da ieri, la chiusura della struttura.

La lettera con cui la presidenza di Arci Modena, indirizzata al circolo rimarca l’impossibilità di costruire «un percorso comune e condiviso di modifica di quegli atteggiamenti del circolo stesso che, a nostro parere, non sono “propri” di un’associazione aderente ad Arci. Proseguire in una stessa direzione – scrive ancora l’Arci – è una via impraticabile».

Da qui la decisione «di revocare immediatamente l’adesione/affiliazione dell’associazione ‘Primo Maggio’ ad Arci Modena». Per il Circolo, che conta circa 150 soci, la revoca significa chiusura stante l’impossibilità, per il locale, di somministrare cibo e bevande in assenza di affiliazione. Adesso, spiegano dal direttivo del ‘Primo Maggio’, si tratta di cercare una via d’uscita, affliliandosi ad altre federazioni e avviando altre un confronto con il Comune che dia un futuro al ‘Primo Maggio’.