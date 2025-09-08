martedì, 9 Settembre 2025
17.1 C
Comune di Sassuolo
HomeCronacaL’Arci revoca l’affiliazione, chiude a Sassuolo il circolo ‘Primo Maggio’





L’Arci revoca l’affiliazione, chiude a Sassuolo il circolo ‘Primo Maggio’

CronacaSassuolo
Tempo di lettura Less than 1 min.
ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE WHATSAPP

‘Terremoto’ alla Pista, popoloso quartiere della prima periferia sassolese. Arci ha comunicato ieri al Circolo Primo Maggio la ‘disaffliliazione’ del circolo stesso al Comitato Provinciale, decretando di fatto, a far tempo da ieri, la chiusura della struttura.

La lettera con cui la presidenza di Arci Modena, indirizzata al circolo rimarca l’impossibilità di costruire «un percorso comune e condiviso di modifica di quegli atteggiamenti del circolo stesso che, a nostro parere, non sono “propri” di un’associazione aderente ad Arci. Proseguire in una stessa direzione – scrive ancora l’Arci – è  una via impraticabile».

Da qui la decisione «di revocare immediatamente l’adesione/affiliazione dell’associazione ‘Primo Maggio’ ad Arci Modena». Per il Circolo, che conta circa 150 soci, la revoca significa chiusura stante l’impossibilità, per il locale, di somministrare cibo e bevande in assenza di affiliazione. Adesso, spiegano dal direttivo del ‘Primo Maggio’, si tratta di cercare una via d’uscita, affliliandosi ad altre federazioni e avviando altre un confronto con il Comune che dia un futuro al ‘Primo Maggio’.

















Redazione 1

Ultime notizie

Periodico quotidiano Sassuolo2000.it
Reg. Trib. di Modena il 30/08/2001
al nr. 1599 - ROC 7892
Direttore responsabile Fabrizio Gherardi

Edito da:
Linea Radio Multimedia srl
P.Iva 02556210363
Cap.Soc. 10.329,12 i.v.
Reg.Imprese Modena Nr.02556210363
Rea Nr.311810

phone: 0536 807013
redazione@sassuolo2000.it

COPYRIGHT

La riproduzione di articoli, foto e video è vietata con qualsiasi mezzo analogico o  digitale, se non espressamente autorizzata dall’editore con consenso scritto.