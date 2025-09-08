I grandi rossi del territorio protagonisti a Calici in Rocca a Scandiano

Dopo il successo di pubblico registrato con la serata dedicata ai bianchi, Sorsi d’Autunno torna domani, mercoledì 10 settembre, nei Giardini della Rocca dei Boiardo con Calici in Rocca | I Rossi, appuntamento che celebra i vini rossi delle colline scandianesi. Gli ultimi biglietti sono in vendita su Vivaticket.

A partire dalle ore 20, i partecipanti potranno degustare le etichette di Cantina Bertolani Alfredo, Cantina Fantesini, Cantina di Aljano, Casali Viticultori, Emilia Wine, Cantina Puianello e Azienda Agricola Reggiana, con la partecipazione speciale di Francesca Mara.

Nella suggestiva “torre mai costruita” della Rocca, i sommelier dell’Organizzazione nazionale assaggiatori di vino (Onav) guideranno degustazioni dedicate, raccontando aromi, caratteristiche e curiosità dei vini in assaggio.

Come da tradizione, la serata sarà arricchita da street food nel vallo della Rocca, dalle proposte gastronomiche dei locali della piazza e dalla musica dal vivo dell’Itaca Quintet, con un repertorio che spazia tra jazz, blues, swing e bossa nova.

Il biglietto d’ingresso, al costo di 12 euro, comprende cinque degustazioni, il bicchiere e la sacchetta portabicchiere. I biglietti sono disponibili esclusivamente su Vivaticket.