I grandi rossi del territorio protagonisti a Calici in Rocca a Scandiano

Scandiano
Secondo appuntamento per “Sorsi d'autunno”, con i vini corposi e la musica jazz

Dopo il successo di pubblico registrato con la serata dedicata ai bianchi, Sorsi d’Autunno torna domani, mercoledì 10 settembre, nei Giardini della Rocca dei Boiardo con Calici in Rocca | I Rossi, appuntamento che celebra i vini rossi delle colline scandianesi. Gli ultimi biglietti sono in vendita su Vivaticket.

A partire dalle ore 20, i partecipanti potranno degustare le etichette di Cantina Bertolani Alfredo, Cantina Fantesini, Cantina di Aljano, Casali Viticultori, Emilia Wine, Cantina Puianello e Azienda Agricola Reggiana, con la partecipazione speciale di Francesca Mara.

Nella suggestiva “torre mai costruita” della Rocca, i sommelier dell’Organizzazione nazionale assaggiatori di vino (Onav) guideranno degustazioni dedicate, raccontando aromi, caratteristiche e curiosità dei vini in assaggio.

Come da tradizione, la serata sarà arricchita da street food nel vallo della Rocca, dalle proposte gastronomiche dei locali della piazza e dalla musica dal vivo dell’Itaca Quintet, con un repertorio che spazia tra jazz, blues, swing e bossa nova.

Il biglietto d’ingresso, al costo di 12 euro, comprende cinque degustazioni, il bicchiere e la sacchetta portabicchiere. I biglietti sono disponibili esclusivamente su Vivaticket.

















