lunedì, 8 Settembre 2025
17.1 C
Comune di Sassuolo
HomeRegioneChiusure programmate sulla A1 nei territori di Bologna e di Modena





Chiusure programmate sulla A1 nei territori di Bologna e di Modena

RegioneViabilita'
Tempo di lettura Less than 1 min.
ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE WHATSAPP

Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 21:00 di martedì 9 alle 5:00 di mercoledì 10 settembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Sasso Marconi e l’allacciamento con il Raccordo di Casalecchio, verso Bologna.  Pertanto, sarà chiusa l’entrata di Sasso Marconi verso Bologna.

Si precisa che la stazione di Sasso Marconi nord, ad alta automazione, sarà regolarmente aperta; di conseguenza, sarà accessibile anche l’area di servizio “Cantagallo est”. In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Sasso Marconi, percorrere il Raccordo di Sasso Marconi (R43), la SS64 Nuova Porrettana, la SS64 Porrettana, l’Asse Attrezzato ed entrare sul Raccordo di Casalecchio attraverso la stazione di Bologna Casalecchio.

Per consentire lavori di manutenzione della segnaletica orizzontale, dalle 21:00 di martedì 9 alle 5:00 di mercoledì 10 settembre, sarà chiusa anche la stazione di Modena nord, in entrata, verso Bologna e Milano e in uscita per chi proviene da Bologna. In alternativa si consigliano le stazioni di Modena sud e Reggio Emilia.

 

 

















Redazione 1

Ultime notizie

Periodico quotidiano Sassuolo2000.it
Reg. Trib. di Modena il 30/08/2001
al nr. 1599 - ROC 7892
Direttore responsabile Fabrizio Gherardi

Edito da:
Linea Radio Multimedia srl
P.Iva 02556210363
Cap.Soc. 10.329,12 i.v.
Reg.Imprese Modena Nr.02556210363
Rea Nr.311810

phone: 0536 807013
redazione@sassuolo2000.it

COPYRIGHT

La riproduzione di articoli, foto e video è vietata con qualsiasi mezzo analogico o  digitale, se non espressamente autorizzata dall’editore con consenso scritto.