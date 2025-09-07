Verstappen domina a Monza, le due McLaren sul podio. Leclerc 4° e Hamilton 6°

MONZA (ITALPRESS) – Max Verstappen torna al successo nel Gran Premio d’Italia 2025 di Formula 1 dopo aver condotto una gara eccezionale. Il pilota della Red Bull domina la gara sul tracciato di Monza rifilando oltre 20″ di gap alle due McLaren di Lando Norris e di Oscar Piastri. Quest’ultimo resta saldamente leader del Mondiale, ma il britannico gli rosicchia 3 punti e si porta a -31.

Quarto posto per la Ferrari di un solido Charles Leclerc, che ottiene il massimo da un weekend complicato. Il suo compagno di squadra Lewis Hamilton, invece, chiude sesto alle spalle della Mercedes di George Russell. Ottima settima posizione per Alexander Albon (Williams), mentre Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) è nono alle spalle di Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) in seguito ad una penalità di 10″; completa la top 10 la Racing Bulls di Isack Hadjar.

LE PAROLE DEI PROTAGONISTI

“E’ stata una grande giornata per noi. Abbiamo avuto un episodio sfortunato all’inizio, ma poi la macchina volava. Per me è stato davvero piacevole, sono riuscito a gestire il ritmo molto bene. È stata un’esecuzione fantastica da parte di tutto il team. Siamo stati sul pezzo per l’intero weekend, è sempre bello vincere qui. Ho visto sin da subito che il ritmo era buono, infatti sono riuscito a recuperare rapidamente la testa. Ci proverò anche nelle prossime gare”, ha dichiarato Max Verstappen.

“Ho cercato di tenere la macchina in frenata in curva 1, ma i duelli con Max sono sempre duri. Non avevamo la velocità della Red Bull, è stato un weekend complicato. È stato comunque divertente, una bella gara. Io ho dato tutto quello che potevo, ho cercato di lottare contro Max ma non si poteva fare di più. Lui ha prevalso ed ha meritato la vittoria. Pit-stop? Non so cosa sia successo, sono rimasto lì per parecchio tempo. Succede, tutti possono commettere errori in un team”, così Lando Norris.

“Forse i miei primi giri non sono stati i migliori. Avevamo un buon passo rispetto a Leclerc e l’ho superato, ma da quel momento in poi è stata una gara abbastanza tranquilla. Ho fatto un po’ di fatica nella prima parte, non era esattamente come volevo. Quando le gomme hanno iniziato a degradarsi sono migliorato e questo non è un buon segno. Sono contento dei punti, accetto questo risultato. La soft sembrava una buona gomma da montare e siamo rimasti fuori in attesa di una safety car. Avrei preferito prestazioni migliori, ma nel complesso è stato un buon weekend”, è il commento di Oscar Piastri.

“Si è vista una bella lotta in partenza, siamo stati in competizione con Piastri all’inizio. Probabilmente abbiamo consumato tanto le gomme nei primi giri e nei successivi dieci abbiamo sofferto un po’. Poi il passo è tornato e siamo riusciti ad estendere lo stint. La pista è migliorata tanto nel corso della gara, il degrado delle gomme era quasi nullo. Il margine era di pochi centesimi. Domani esamineremo tutto e capiremo se si poteva fare qualcosa meglio. Paragonandoci alla McLaren, per noi è stato uno dei weekend migliori”. Lo ha detto il team principal della Ferrari, Frederic Vasseur, ai microfoni di Sky Sport al termine del Gran Premio d’Italia di Formula 1. “Qui c’è un’atmosfera incredibile, solo venendo a Monza si può capire la passione dei tifosi”, ha aggiunto il dirigente francese.

“E’ stato difficile nei primi giri. Ho provato a seguire delle macchine che andavano più forte, è stata una gara da rally. Ho dovuto recuperare nella parte posteriore e quello ci ha fatto perdere abbastanza tempo. Non ho rimpianti, ci ho provato. Mi dispiace che, in un weekend così speciale e con il sostegno che abbiamo, non siamo riusciti a fare di più. Fa male, è da un po’ che stiamo aspettando il nostro momento. Ci proveremo fino alla fine a fare in modo che arrivi. Spero di arrivare a lottare costantemente per il podio. Ora c’è Baku, è una pista che mi piace tanto. Ci credo, ma il passo della macchina si vede in gara e in questo momento non ce l’abbiamo”. Lo ha detto il pilota della Ferrari, Charles Leclerc, ai microfoni di Sky Sport.

L’ORDINE DI ARRIVO

1. Max Verstappen (NED) Red Bull in 1h13’24″325 alla media di 250.706 km/h

2. Lando Norris (GBR) McLaren a 19″207

3. Oscar Piastri (AUS) McLaren 21″351

4. Charles Leclerc (MON) Ferrari 25″624

5. George Russell (GBR) Mercedes 32″881

6. Lewis Hamilton (GBR) Ferrari 37″449

7. Alexander Albon (THA) Williams 50″537

8. Gabriel Bortoleto (BRA) Kick Sauber 58″484

9. Andrea Kimi Antonelli (ITA) Mercedes 59″762

10. Isack Hadjar (FRA) Racing Bulls 1’03″891

LE CLASSIFICHE AGGIORNATE

PILOTI

1. Oscar Piastri (Aus) McLaren 324 punti

2. Lando Norris (Gbr) McLaren 293

3. Max Verstappen (Ned) Red Bull 230

4. George Russell (Gbr) Mercedes 194

5. Charles Leclerc (Mon) Ferrari 163

6. Lewis Hamilton (Gbr) Ferrari 117

7. Alexander Albon (Tha) Williams 70

8. Andrea Kimi Antonelli (Ita) Mercedes 66

9. Isack Hadjar (Fra) Racing Bulls 38

10. Nico Hulkenberg (Ger) Kick Sauber 37

11. Lance Stroll (Can) Aston Martin 32

12. Fernando Alonso (Esp) Aston Martin 30

13. EstebanOcon (Fra) Haas 28

14. Pierre Gasly (Fra) Alpine 20

15. Liam Lawson (Nzl) Racing Bulls 20

16. Gabriel Bortoleto (Bra) Kick Sauber 18

17. Carlos Sainz (Esp) Williams 16

18. Oliver Bearman (Gbr) Haas 16

19. Yuki Tsunoda (Jpn) Red Bull 12

COSTRUTTORI

1. McLaren 617 punti

2. Ferrari 280

3. Mercedes 260

4. Red Bull 239

5. Williams 86

6. Aston Martin 62

7. Racing Bulls 61

8. Kick Sauber 55

9. Haas 44

10. Alpine 20

