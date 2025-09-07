Alex Marquez vince il Gp di Catalunya davanti al fratello Marc, Bagnaia settimo

BARCELLONA (SPAGNA) (ITALPRESS) – Alex Marquez (Ducati Gresini) vince il Gran Premio di Catalunya, sul circuito di Barcellona, quindicesimo appuntamento del Mondiale di MotoGP. Lo spagnolo precede il fratello Marc (Ducati) e ottiene la sua seconda vittoria stagionale (nonché seconda nella classe regina) dopo quella di Jerez. A completare il podio è Enea Bastianini (Ktm), autore di un’ottima rimonta dal nono posto.

Costretto a inseguire anche Francesco Bagnaia (Ducati), che arriva 7° dopo essere partito dalla ventunesima casella. Alle sue spalle Luca Marini (Honda), mentre Franco Morbidelli (Ducati VR46), Lorenzo Savadori (Aprilia), Fabio Di Giannantonio (Ducati VR46) e Marco Bezzecchi (Aprilia). In classifica il leader Marc Marquez raggiunge quota 487 punti contro i 305 del fratello.

LE DICHIARAZIONI

“Il pensiero di vincere ce l’ho avuto in testa in tutti questi giorni. Poi, dopo la gara di ieri, oggi mi sono messo in sella e mi sono detto che dovevo farcela, volevo portarmela a casa. Mi sono detto di spingere e vedere come andava, al massimo sarei arrivato secondo. Alla fine sono riuscito ad avere il passo, sono contento per il team perché mi sono stati vicini anche nei momenti difficili”, queste le parole di Alex Marquez.

“Ho dato il massimo, ho fatto una gara perfetta. I primi giri ero davanti, ho cercato di capire il grip e a gestire l’anteriore. Ho provato a risorpassare Alex ma non ci sono riuscito. Era meglio la strategia di aprire il gap. Poi lui era troppo veloce, ho provato a stargli dietro ma negli ultimi giri ero al limite e non volevo cadere. Sono contento per la Ducati, per Alex e per me, perché arrivare secondo su questo circuito difficile è bellissimo“, così Marc Marquez.

“Qualche problema all’inizio ma il risultato era nell’aria. Ho fatto quattro gare competitive. Ho cercato di dare il 101% e ad un certo punto ho pensato di potercela fare per la vittoria, ma quando Alex e Marc hanno spinto è stato impossibile raggiungerli. Posso essere felice per il primo podio dell’anno”, ha detto Bastianini.

L’ORDINE DI ARRIVO

1 A. Marquez 40’14.093

2 M. Marquez +1.740

3 E. Bastianini +5.562

4 P. Acosta +13.373

5 F. Quartararo +14.409

6 A. Ogura +15.055

7 F. Bagnaia +16.048 8 L. Marini +16.372

9 M. Oliveira +16.937

10 J. Martin +18.492

