Due storici volontari di Albinea premiati all’inaugurazione della mostra degli hobby

Due targhe ad altrettanti volontari storici di Albinea, per trasmettere loro un ringraziamento per l’enorme impegno profuso a favore della comunità. La premiazione per Druano Croci e Rosano Camellini è avvenuta ieri sera in concomitanza con l’inaugurazione della mostra degli hobbisti, che viene allestita ogni anno nella palestra della scuola elementare Renzo Pezzani, in occasione della fiera della Fola.

Druano, 89 anni portati alla grandissima, è stato fondatore di Auser Albinea nel 1999 e ne è stato presidente per 15 anni. Oggi resta all’interno di Auser come volontario e accompagna i bambini a scuola la mattina con il Pedibus. Rosano statio per anni segretario dello Spi-Cgil di Albinea ed anche lui è volontario Auser.

A premiarli, alla presenza della sindaca Roberta Ibattici, c’erano il presidente Auser Provinciale Reggio Emilia Sandro Morandi e River Tagliaviani della segreteria Spi-Cgil di Reggio. La cerimonia di premiazione è stata introdotta da Stefania Manenti (presidente Auser Albinea) e in sala era presente Giuseppe Zaffarano, coordinatore dello Spi.