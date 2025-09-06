Ducati è Campione del Mondo Costruttori in MotoGP per il sesto anno consecutivo

Con la vittoria di Marc Márquez nella Sprint al Circuit de Barcelona-Catalunya, Ducati si aggiudica il sesto Titolo Costruttori consecutivo in MotoGP, il settimo complessivo nella storia della Casa di Borgo Panigale. Un successo ottenuto con sette round di anticipo rispetto alla fine della stagione grazie alle prestazioni decisive di Marc Márquez, Francesco Bagnaia e Alex Márquez.

Con questo risultato, Ducati firma la serie consecutiva più lunga di Titoli Costruttori vinti in MotoGP.

Il primo Titolo Costruttori risale al 2007, mentre dal 2020 Ducati ha imposto la propria supremazia stagione dopo stagione, con le Desmosedici GP ambasciatrici della passione e dell’eccellenza tecnologica che caratterizzano la Casa di Borgo Panigale.

Nella stagione in corso, Ducati ha collezionato 27 vittorie su 29 gare disputate , con una presenza costante sul podio e prestazioni solide sia per il team ufficiale che per le squadre satellite. Questi risultati sono il frutto di un lavoro corale che unisce la visione ingegneristica di Ducati al talento dei piloti, dimostrando ancora una volta la forza del progetto tecnico di Borgo Panigale che si evolve senza compromessi.

Claudio Domenicali, Amministratore Delegato Ducati: “ Sei Titoli Costruttori consecutivi in MotoGP: un risultato che solo pochi anni fa sarebbe sembrato impossibile persino da immaginare, e che oggi ci dimostra ancora una volta che con metodo, visione e determinazione nulla è fuori portata per Ducati. Questo è un successo sportivo che va ben oltre le prestazioni in pista perché racconta chi siamo come Azienda e come lavoriamo, trovando un riflesso diretto nella progettazione e nella realizzazione delle moto che ogni giorno portiamo su strada per i nostri appassionati. Il mio ringraziamento va a Gigi, ai nostri piloti, ad ogni singolo membro di Ducati Corse, dei Team Ducati Lenovo e Gresini Racing: insieme siamo una squadra capace di trasformare esperienza, passione e talento in risultati concreti. La nostra forza sta nel riuscire a mantenere costanza e continuità nel tempo, una solidità che ci ha permesso di ottenere risultati straordinari, quasi “noiosi” agli occhi di chi ci guarda. La verità è che vincere una volta è difficile, ripetersi lo è ancora di più e farlo dando l’impressione che sia la normalità… è un altro sport. Sappiamo che i nostri avversari stanno crescendo e che ogni stagione di MotoGP porta con sé nuove sfide, quindi oggi vogliamo goderci la soddisfazione di aver scritto un’altra pagina indimenticabile della nostra storia e di quella del motociclismo!”

Per Ducati, la pista è il più importante laboratorio per le moto di serie. L’esperienza acquisita nei circuiti viene infatti costantemente trasferita nello sviluppo dei modelli destinati agli appassionati. In questo senso, il Titolo Costruttori rappresenta uno dei riconoscimenti più significativi, perché premia l’eccellenza tecnica e la filosofia di sviluppo che caratterizzano la Casa di Borgo Panigale.