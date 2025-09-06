sabato, 6 Settembre 2025
Bologna e Roma si contenderanno il trofeo del 14mo Memorial Nardino Previdi

CastellaranoSassuolo
Oggi pomeriggio si sono disputate le due semifinali della XIV Edizione del Memorial Nardino Previdi. Allo Stadio “Zanti” di San Michele, si è disputata Roma – Hellas Verona. Il gruppo di ragazzi giallorossi ha subito gol nel primo tempo, autore della rete è Furlan, a pareggiare i conti ci ha pensato il numero dieci giallorosso con un gol bellissimo, la Roma mette la freccia e segna la rete del sorpasso con Basile. I giallorossi, dopo una bellissima partita e molto combattuta vincono per 2-1 e si qualificano alla finale di questa bellissima edizione del Memorial a scapito dei rivali veneti.

Al “Ferrarini” di Castellarano si è giocata l’altra semi-finale tra Bologna ed i campioni uscenti dell’Hajduk Spalato. I Felsinei si impongono per due  reti a zero e passano il turno, avendo il diritto di disputare i 90 minuti decisivi del Memorial di quest’anno.

Bologna e Roma, quindi, si contenderanno il trofeo nel capitolo finale dell’edizione numero quattordici del Memorial Nardino Previdi. La partita si giocherà Domenica 7 Settembre allo Stadio “ferrarini” di Castellarano alle ore 11:00.

















